黃珊珊28日辭副市長？柯文哲間接證實：9月起剩1名副市長
2022年底大選在即，其中首都台北市長選戰，也格外受到外界關注。而截至目前為止，台北市副市長黃珊珊雖然接棒柯文哲態勢明顯，不過辭職時間一直都沒有敲定。據了解，黃珊珊的辭職時間可能訂於28日，而在今（17）日柯市府進入議會進行預算報告，會後議員質詢時，黃珊珊的辭職時間也成為議員質詢焦點。針對時間點議題，柯文哲並未正面回應，僅證實「9月起剩1名副市長上班」。
據了解，黃珊珊原本敲定在112年總預算送入議會後，以及北市城市博覽會開幕之前，於自己責任局處的工作告一段落後，就向北市府正式請辭，並開始專注於台北市長的競選活動。不過由於另一名副市長蔡炳坤生病的緣故，讓黃珊珊得肩負起部分蔡炳坤的工作，原本排定好的離職時間也持續延期，爾後對於黃珊珊的辭職時間，一直都是外界關注焦點。
而柯文哲今日下午進入議會進行預算報告後接受議員質詢時，黃珊珊的離職時間也成為焦點。對於外界預估黃珊珊可能在28日辭去副市長一職，柯文哲並未正面回應，僅表示9月起副市長應該只會剩下1位（彭振聲）。議員徐弘庭也追問，剩下1名副市長，是否代表黃珊珊要在9月前請辭？柯文哲也直言「對。」
不過在黃珊珊請辭、蔡炳坤生病的情況下，是否會另補副市長人選？對此柯文哲則表示，因為台北市人口已經低於250萬，蔡炳坤因為人情世故所以保留副市長職位，屆時就剩下彭振聲，「他很耐操。」至於黃珊珊的請辭時間點，柯文哲則並未正面回應，僅表示「反正不能拖過9月2日。」