T1／台啤簽蓋比等新秀　兵分兩路出戰跨聯盟賽

台灣啤酒球團今正式宣布參與籃協舉辦的「2022跨聯盟邀請賽」兩隊球員名單，其中有部分因應戰力、上場時間考量微調兩隊人選。台啤英熊延續T1本土八位陣容，由蔣淯安、李啓瑋、周伯勳等人領軍，並加入今年入選新秀曹薰襄，以及因應上場時間調配將SBL台灣啤酒中的後衛豐正凱等人「借將」至台啤英熊隊。台灣啤酒由當家主控王子綱、陳昱翰、陳兆豪等領軍，以及原台啤英熊後衛簡肇熠，搭配台啤英熊新秀呂蔡瑜倫及台灣啤酒新秀蓋比、賴俊廷等人出戰。





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