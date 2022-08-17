T1／台啤簽蓋比等新秀　兵分兩路出戰跨聯盟賽

台灣啤酒球團今正式宣布參與籃協舉辦的「2022跨聯盟邀請賽」兩隊球員名單，其中有部分因應戰力、上場時間考量微調兩隊人選。台啤英熊延續T1本土八位陣容，由蔣淯安、李啓瑋、周伯勳等人領軍，並加入今年入選新秀曹薰襄，以及因應上場時間調配將SBL台灣啤酒中的後衛豐正凱等人「借將」至台啤英熊隊。台灣啤酒由當家主控王子綱、陳昱翰、陳兆豪等領軍，以及原台啤英熊後衛簡肇熠，搭配台啤英熊新秀呂蔡瑜倫及台灣啤酒新秀蓋比、賴俊廷等人出戰。
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台灣啤酒籃球隊同時宣布已與今年度選秀第一輪第三順位探花蓋比、第二輪第三順位的賴俊廷完成簽約，並同時於自由市場補強前高雄九太科技後衛豐正凱，在新一季陣容中持續補強即戰力。
蓋比身高195公分，在去年UBA大專籃球聯賽場均14.8分、12.7籃板、3.2助攻，為萬能科大校史首闖4強的一大功臣，總教練周俊三認為蓋比能補足在3、4號位上撕裂防線的空缺，而已加入球隊訓練數週的蓋比表示：「我知道台啤一直是傳統強隊，但在進球隊後更發現職業隊和大學的不同，每位球員都在自己的位置上有很好的動作和技巧，讓我深刻感覺我還有很多可以進步的空間，也感覺自己每天都在進步和成長。」而前兩年分別在桃園領航猿、新北國王隊擔任翻譯、練習生的賴俊廷，則持續追夢並被台啤球團青睞，總教練三哥在觀察幾次訓練後也相當肯定賴俊廷的團隊意識及外線能力，也特別針對賴俊廷在身材厚度上加強體能訓練，並期待在開季前能看到顯著的成果。
除了加入兩位新秀之外，台灣啤酒也於自由市場補強豐正凱，對此總教練周俊三表示：「正凱是一位體型壯碩且破壞力十足的後衛，在攻防兩端均可提升球隊後場戰力，希望正凱加入後能快速融入團隊，提升球隊戰績。」台灣啤酒球團本季大舉加入許多新血，包含T1台啤英熊兩位新秀曹薰襄、呂蔡瑜倫，SBL台灣啤酒三位蓋比、賴俊廷、豐正凱等，盼能持續培養更多國內籃球好手，並持續朝雙冠軍之路邁進。
2022 跨聯盟邀請賽「台啤英熊」球員名單：
蔣淯安、李啓瑋、黃聰翰、周伯勳、朱億宗、王皓吉、范士恩、黃鎮、曹薰襄(台啤英熊新秀)、
梁浩真(台灣啤酒)、豐正凱(台灣啤酒)
2022 跨聯盟邀請賽「台灣啤酒」球員名單：
王子綱、陳昱翰、楊天佑、蘇柏彰、陳兆豪、簡肇熠(原台啤英熊後衛)、呂蔡瑜倫(台啤英熊新秀)、
蓋比(台灣啤酒新秀)、賴俊廷(台灣啤酒新秀)、翟振皓、王新瑋、陳奎恩(自主培訓)