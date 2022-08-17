找不到台灣味！北京禁台農產品　港媒：當地消費者失望

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報導在一開始提到，台灣的水果和茶等食品有著獨特的香味和口感，深受中國和香港消費者的青睞。但隨著北京當局發布進口禁令後，當地消費者發現要找尋台灣食品成為了一項艱鉅任務。
有一名廣州民眾蘇小姐先前就常常購買台灣水果，因為她覺得台灣水果比中國產的比較健康，但在北京的禁令之下，台灣食品已經很難買得到，「我覺得已經很長一段時間沒見到帶有台灣原產標籤的水果。」
未來幾個月要找到台灣食品可能會變得更加困難，中國在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，禁止進口台灣的麵包、柑橘類水果與袋裝茶葉。對於北京當局的舉措，可能會讓蘇姓居民一樣的消費者感到失望。
一名在香港生活長達36年的台灣美食家Jolly Chan則透露，香港和中國的饕客很喜歡來自台灣、混合日本料理的口味。而台灣水果和茶葉的種植技術是採用1895至1945年日治時期當時的先進農業技術，讓這些台灣農產品比中國的更加細緻、天然，讓當地人認為台灣農產很特別，與他們在廣東和四川買到的不同。
位於香港銅鑼灣的犇之食堂（Pun’s Food），每逢用餐尖峰時段都擠滿了人，該餐廳90%的食物從台灣進口，尤其是鳳梨、芒果、米粉、魷魚球，以及綠茶和烏龍茶。值班經理表示，顧客們非常喜愛蘊藏在台灣美食內部的香味。
另外在香港英記茶莊所經營的一個購物中心櫃位上，一袋拳頭大小的台灣烏龍茶售價超過200元港幣，是來自福建省同類茶葉價格的3倍，顯示出香港消費者對於台灣食品的偏愛。
報導指出，香港沒有與中國同步禁止台灣農產品，但香港政府先前承諾力挺北京，不過香港工業貿易署發言人拒絕透露當地是否考慮禁止進口台灣貨。