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找不到台灣味！北京禁台農產品　港媒：當地消費者失望

▲中國與香港的消費者現在要找到台灣的農產品相當困難。示意圖。（圖／翻攝微博）
▲中國與香港的消費者現在要找到台灣的農產品相當困難。示意圖。（圖／翻攝微博）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-17 18:43:39

近年來，中國當局不時對台灣農產品宣布禁口令，而在美國眾議院議長裴洛西炫風訪台之後，相關禁令更進一步擴大。不過《南華早報》透露，北京當局的制裁，讓喜愛台灣農產品的中國、香港消費者也連帶受害，對於買不到台灣食品感到非常失望。

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《南華早報》以「中國禁止從台灣進口食品，使部份消費者疑惑該前往何處購買食物」為標題進行報導，指出北京當局針對台灣農漁產品實施出口禁令後，中國、香港等地的消費者苦於尋找可供替代的農漁產品。

報導在一開始提到，台灣的水果和茶等食品有著獨特的香味和口感，深受中國和香港消費者的青睞。但隨著北京當局發布進口禁令後，當地消費者發現要找尋台灣食品成為了一項艱鉅任務。

有一名廣州民眾蘇小姐先前就常常購買台灣水果，因為她覺得台灣水果比中國產的比較健康，但在北京的禁令之下，台灣食品已經很難買得到，「我覺得已經很長一段時間沒見到帶有台灣原產標籤的水果。」

未來幾個月要找到台灣食品可能會變得更加困難，中國在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，禁止進口台灣的麵包、柑橘類水果與袋裝茶葉。對於北京當局的舉措，可能會讓蘇姓居民一樣的消費者感到失望。

一名在香港生活長達36年的台灣美食家Jolly Chan則透露，香港和中國的饕客很喜歡來自台灣、混合日本料理的口味。而台灣水果和茶葉的種植技術是採用1895至1945年日治時期當時的先進農業技術，讓這些台灣農產品比中國的更加細緻、天然，讓當地人認為台灣農產很特別，與他們在廣東和四川買到的不同。

位於香港銅鑼灣的犇之食堂（Pun’s Food），每逢用餐尖峰時段都擠滿了人，該餐廳90%的食物從台灣進口，尤其是鳳梨、芒果、米粉、魷魚球，以及綠茶和烏龍茶。值班經理表示，顧客們非常喜愛蘊藏在台灣美食內部的香味。

另外在香港英記茶莊所經營的一個購物中心櫃位上，一袋拳頭大小的台灣烏龍茶售價超過200元港幣，是來自福建省同類茶葉價格的3倍，顯示出香港消費者對於台灣食品的偏愛。

報導指出，香港沒有與中國同步禁止台灣農產品，但香港政府先前承諾力挺北京，不過香港工業貿易署發言人拒絕透露當地是否考慮禁止進口台灣貨。

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