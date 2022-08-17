H&M姊妹牌COS確定8/25開幕 台北101百坪男女裝提前見客
瑞典H&M旗下中高價位的支線姊妹品牌COS（Collection of Style）登陸台灣，將於台北101購物中心首開百坪男女裝大店，令時尚迷為之瘋狂。原訂秋天開幕的計畫，已確定於下週 8/25 提前見客；同一天、同地點還有潮鞋New Balance，代表經典傳承的灰色「NB GREY形象總店」盛大開幕。
以高質感極簡設計著稱，有著CÉLINE（極簡女王Phoebe Philo所在時期的舊CÉLINE）平替版美名的COS，正當服裝市場受到快時尚產業火速輪替、風格至廣的洗禮，在面料材質、風格設計、甚至消費者期待心理等各層面上，各品牌都接近疲乏之際，COS在2007年悄然問世，一派清新的高質感極簡調性，不只為H&M注入一股活水，也成功在奢華精品與快時尚間，殺出一條血路。
相較於快時尚品牌每週推出新品，COS看齊精品每年採春夏、秋冬兩季系列為主，不僅成為首個站上時裝週展演的快時尚品牌，更以跨季度卻不失細節的經典單品，創造服飾獨特性。讓不算太平價、親民好入手的COS，正中追求質感生活的中產階級族群需求，站穩一席之地。不刻意收腰的剪裁設計，讓COS即使腰身寬鬆卻有著俐落暢快的線條魅力；不賣弄女性曲線、從不販售XL或XS尺寸；謹守簡潔的黑白灰中性色彩，不強調華麗圖案或張揚的視覺效果譁眾取寵，卻意外成為眾人輕鬆適穿、更廣為接受的衣著。
同樣於8/25在台北101購物中心開幕的還有New Balance「NB GREY形象總店」，匯聚品牌百年製鞋的MADE匠心精神，更獨家引進與日本同步的MET24系列服飾與Tokyo Design Studio的主理新作，以灰調品味詮釋的嶄新店態。同時將揭曉與NB GREY摯友陳柏霖的跨界合作，為NB GREY開幕創作的藝術裝置。