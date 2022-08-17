高雄城中城區段徵收公告期滿　發放補償費救濟金

「高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，經內政部土地徵收審議小組審議後核准後，地政局於今年7月15日至8月14日依法公告區段徵收計畫書30日，並將相關文件函送所有權人，於公告期滿後隨即訂於昨(16)日起至8月18日止於鹽埕區公所、8月22日~8月23日於市府四維行政中心發放補償費及救濟金。
地政局表示，8月16日發放價款共計三項，包括土地徵收地價補償費、建築改良物救濟金及差額獎勵金，現場領價秩序良好，所有權人高度肯定市府行政效率，也道出自城中城大火發生之後，由市府盡其所能的充分溝通拜訪，讓原城中城所有權人由原本的忐忑不安，最終都能理解並配合整個區段徵收的辦理作業，放心交給市府處理後續作業。
依據市府規劃，跨區區段徵收總面積約為15,080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2,756平方公尺，與七賢國中舊址(東側部分)12,324平方公尺，城中城大樓舊址所在街廓闢建為公園；而七賢國中舊址(東側)土地則作為公辦社會住宅基地及抵價地，區段徵收公告後，區內各項工程將加緊辦理，城中城大樓拆竣後辦理鹽埕區公園新建工程，府北里也透過環境再生工程，可望為鹽埕區帶來新氣象，可為鹽埕區創造優質綠環境。
地政局表示，七賢國中舊址也於拆除完畢後，交棒由國家住宅及都市中心接手，出資打造「七賢安居」600戶的社會住宅，透過都市設計基準調整出合宜的開放空間，並另規劃增設1,500坪的社福設施以及1,000坪的青年共創空間，提供住戶及周邊設施優質完整的社福服務，打造社區共融精神的社會住宅社區，協力讓社區能夠蛻變重生，提供市民新生、安居、優質的生活環境。