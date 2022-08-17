高雄時尚大賞入圍名單揭曉　浤圃加碼千萬挺青年成家

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評審長王聖芬大讚今年設計水準相當高，從上百組優秀作品選出 11組入圍，競爭相當激烈。11 組優秀新銳設計師將角逐決賽，有機會拿下首獎新台幣 30 萬元，總獎金高達一百萬的競賽獎金。
青年局局長張以理表示，高雄時尚大賞今日有眾多重量級嘉賓出席記者會相挺，在全台唯一冷戰遺跡，融合當代藝術與歷史文化地標「永添藝術·金馬賓館當代美術館」知性時尚走秀，用行動支持新銳設計師。
浤圃建設總經理蘇姿菁指出，公司成立至今伴隨著上千位首購首換族成家圓夢，此次參與時尚大賞，用意在於陪同具原創性新銳設計師，在築夢過程可與實務實作結合，設計專屬公司制服。
蘇姿菁表示，浤圃機構除挺新銳設計師勇於築夢，並加碼1000萬元挺青年成家，包括漢神巨蛋商圈地上27樓制震大樓預售案「浤圃巨星」、澄德特區大樓預售案「希望之星」、鳳翔特區「鳳翔案」，及坐落在愛河上游仁武84期河岸景觀宅「八卦案」，4個預售案鎖定首購族，約20幾坪至30幾坪，總價從400多萬到1000多萬 。4場大樓總計開放100戶住家，於即日起至2022年12月底止，凡年齡介於20~50歲者，可到浤圃臉書按讚，並私訊小編取得「挺青年成家購屋優惠資格」，未來待4大案場陸續公開，凡購屋者可再折抵成交價10萬元做為買房優惠，活動詳情內容請洽公司臉書。