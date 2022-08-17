高雄女花2千吃燒肉喝珍奶送「4鋼絲」！店員一句話全網怒
一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，日前在一家高雄大型連鎖燒肉吃到飽店用餐時，竟連續吃到4條鋼絲，向服務人員反應後，卻得到「用鋼刷難免會有」的回應，讓他相當傻眼，最令他氣憤的是，在準備結帳時，服務人員詢問「今天餐點有什麼需要改進的嗎？除了鋼刷以外」，完全不顧他的心情，氣得他上網抒發心情。
該名女網友在北高雄一家燒肉店用餐時，先是在烤網竟發現有1、2條鋼絲，當時他沒有督想，就直接鋼絲拿起，但卻在飲用打卡換購的珍珠奶茶時，出現了第3條鋼絲，因此他決定向服務人員告知此事，沒想到對方竟理所當然地回他「鐵網是鋼刷刷的，難免會有」，也質疑該名網友口中說的珍奶裡應該不太可能有，但就在此刻，烤網上又卡了第4條鋼絲，店員就立刻搶走他手中的夾子，把鋼絲夾走，但後續也沒有再多做說明。
女網友感到無奈，但最令他氣憤的是，在準備要結帳的時候，同一名店員詢問他餐點有什麼需要改進的時候，竟附加了一句「除了鋼刷以外」，讓他直言「原來吃燒肉，一定要知道，吃到鋼刷很正常，珍奶裡有鋼刷也是正常。這是常識。」
這段離奇遭遇一出，網友也紛紛留言表示「誇張」、「餐點裡有異物還說服客人『這正常』」、「這態度需要請當地衛生局關心一下」、「這衛生？」、「太多條了吧」。
對此，高雄市衛生局獲報後，今（17）前往店家稽查，發現業者的確是以鋼刷清洗烤網，而珍珠奶茶盛裝容器以海綿刷清洗，現場未見鋼絲殘留，不過現場食品器具及地磚破損、天花板未保持清潔等部分缺失，將會依食品良好衛生規範準則，開立限期改善通知書，飭令業者限期確實改善。（編輯：林莞茜）