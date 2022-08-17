颱風為何大遲到？破史上第2晚發警報紀錄　氣象局揭3原因

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氣象局解釋，所謂「負印度洋偶極現象」（Indian Ocean Dipole,IOD）是指印度洋呈現「西冷冬暖」的情況，加上太平洋反聖嬰現象導致冷海溫偏西，這兩者作用效力下使得西太平洋的東風異常偏強且西伸，影響孟加拉灣到南海的西風偏弱，因而不利於最容易發展颱風的季風槽發展，導致颱風生成數量少，更不容易影響到台灣陸地。
而根據過往統計，歷年來最早發布颱風警報的一年是1967年4月7日的衛萊特颱風。
氣象局表示，從目前預報資料顯示，至少到下週三（8/23）之前仍然沒有明確的熱帶擾動發展，台灣附近仍處在太平洋高壓邊緣，明（18）日受到南方水氣增多影響，雲林以南及台東有局部短暫陣雨或雷雨，清晨彰化以北及東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，西半部地區要留意午後有局部大雨發生機率，尤其中南部地區可能有局部短延時豪雨，午後請務必要記得攜帶雨具備用。到了週五之後天氣放晴，各地大多恢復多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東部山區則有局部短暫雷陣雨。
從週末到下週三（8/20~8/23）太平洋高壓增強，各地天氣將會更穩定，除了清晨中南部地區有零星短暫陣雨以外，各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及山區有局部短暫雷陣雨，但降雨比較集中在近山區及山區為主。各地高溫大約攝氏33到35度，北部地區最高溫更上看攝氏36度，提醒民眾週末安排戶外活動要留意天氣狀況。