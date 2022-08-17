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颱風為何大遲到？破史上第2晚發警報紀錄　氣象局揭3原因

▲今年西太平洋颱風生成數量明顯偏少，至今還沒有發布過颱風警報，已創下1958年以來、史上第二晚發布警報的紀錄。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今年西太平洋颱風生成數量明顯偏少，至今還沒有發布過颱風警報，已創下1958年以來、史上第二晚發布警報的紀錄。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-17 22:09:092022-08-17 22:10:18

今年截至8月17日為止，西北太平洋上只有8個颱風生成，而且直到現在還沒有任何一個颱風「接近」過台灣，當然也沒有發過任何海上或陸上颱風警報，颱風「大遲到」不只讓全台夏季天氣熱翻，更可能造成冬季缺水危機！根據中央氣象局統計，從1958年有紀錄以來，過往最晚發布颱風警報的一年是2010年8月30日南修颱風，其次是1993年8月17日的塔莎颱風，換句話說，今年已經篤定打破1993年的紀錄，單獨成為史上第二晚發布警報的年份，萬一8月底之前仍沒有颱風接近台灣，就可能刷新這項罕見的紀錄。

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▲氣象局統計1958年以來，今年已是史上第二晚發警報的年份。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局統計1958年以來，今年已是史上第二晚發警報的年份。（圖／中央氣象局提供）
至於今年台灣附近為何「金鐘罩護體」沒有颱風可以接近？中央氣象局解釋，主要是從熱帶印度洋到太平洋，呈現「冷-熱-冷」的分佈，加上太平洋反聖嬰現象與負印度洋偶極現象兩者加乘作用，導致別說是颱風不來，連生成數量都明顯偏少，也造成夏季台灣少雨的主要原因。

氣象局解釋，所謂「負印度洋偶極現象」（Indian Ocean Dipole,IOD）是指印度洋呈現「西冷冬暖」的情況，加上太平洋反聖嬰現象導致冷海溫偏西，這兩者作用效力下使得西太平洋的東風異常偏強且西伸，影響孟加拉灣到南海的西風偏弱，因而不利於最容易發展颱風的季風槽發展，導致颱風生成數量少，更不容易影響到台灣陸地。

而根據過往統計，歷年來最早發布颱風警報的一年是1967年4月7日的衛萊特颱風。

氣象局表示，從目前預報資料顯示，至少到下週三（8/23）之前仍然沒有明確的熱帶擾動發展，台灣附近仍處在太平洋高壓邊緣，明（18）日受到南方水氣增多影響，雲林以南及台東有局部短暫陣雨或雷雨，清晨彰化以北及東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，西半部地區要留意午後有局部大雨發生機率，尤其中南部地區可能有局部短延時豪雨，午後請務必要記得攜帶雨具備用。到了週五之後天氣放晴，各地大多恢復多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東部山區則有局部短暫雷陣雨。

從週末到下週三（8/20~8/23）太平洋高壓增強，各地天氣將會更穩定，除了清晨中南部地區有零星短暫陣雨以外，各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及山區有局部短暫雷陣雨，但降雨比較集中在近山區及山區為主。各地高溫大約攝氏33到35度，北部地區最高溫更上看攝氏36度，提醒民眾週末安排戶外活動要留意天氣狀況。

▲今年西太平洋颱風明顯偏少，主要與反聖嬰現象及負印度洋偶極現象有關。（圖／中央氣象局提供）
▲今年西太平洋颱風明顯偏少，主要與反聖嬰現象及負印度洋偶極現象有關。（圖／中央氣象局提供）

週五前中南部午後都有大雷雨！週末高壓增強北部上看36度

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