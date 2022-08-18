限5天！全家蘇打雪糕買一送一　7-11情人果冰棒7支100元

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除了本周限定優惠之外，7-ELEVEN明（18）日起至8月21日限時4天，iseLect無糖經典烏龍茶550ml一組4瓶，原價100元、特價40元，平均每罐只要10元，4折價比買一送一還划算，不過網友對於口味評價正反都有：「CP值算不錯，每次都買一箱」、「不好喝，但10元可勉強喝」、「還行啦，冰的時候喝蠻像開喜，10元很可以。」
全家自從發動周末限定的「康康5」活動後，每周會員限定的優惠力道明顯轉弱，本周半價商品只有星太郎雞汁超寬條餅買3送3，平均單包19.5元，愛吃麵條零食的話很值得入手。冰品部份，POLS脆皮雪糕及辻利茶舖的抹茶黑糖珍珠雪糕都是買2送1，平均單支33元，約6.7折。
促銷力道全集中在「康康5」的全家，明（19）日起推出5樣商品5折好康，包括百吉蘇打大雪糕（25元）、仙女珍珠紅茶（55分）、天然水2.2L（35元）、原萃冷萃蜜香紅茶（35）都是買一送一。
萊爾富也有限定商品促銷，本周最優惠品項是近期相當熱門的怡漾鹼性離子水，瓶身採用綠色包裝引起關注，透過鐳射雕刻將產品資訊刻印在瓶身，減少不必要包裝，被喻為最時髦的喝水單品，活動期間推出加1元多1件，等於是變相買一送一。而光泉無加糖濃豆漿、黑豆漿、立頓原味奶茶等，祭出第2件10元，換算下來折扣幅度約6.6折至7折。
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