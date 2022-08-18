桃竹義民祭輪番登場　盼義民精神代代相傳

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鄭文燦說，許多縣市設有褒忠亭義民廟，平鎮褒忠祠即是最早自新埔義民廟分香的廟宇之一，市府也在鄰近平鎮褒忠祠的地點，闢建「1895乙未保台紀念公園」，藉此彰顯客家文化跨越歷史以及族群合作、團結保台的精神。此外，市府也正協助修建南崁褒忠亭，儘管南崁地區以閩南族群居多，但當地褒忠亭至今香火不絕，已有逾百年歷史。
內政部長徐國勇則回憶起小時候居住在萬華，父親一大早就騎著機車載他到新埔義民廟參拜，接觸到獨特的義民祭典文化，令他記憶深刻。他說，今日是義民廟一年一度最熱鬧的日子，祝福義民廟香火鼎盛，並祈求義民爺保佑台灣國泰民安、風調雨順、四時無災、八節有慶。
新竹縣長楊文科表示，義民祭獲客家委員會認證為「客庄12大節慶」之一，也獲文化部選定為國家重要民俗文化資產。楊文科說，義民祭突顯客家先民義民爺保家衛國的忠義精神，以及客家人純樸敦厚、好客熱情的特質，藉由每年舉辦義民祭，希望傳承義民精神，並號召國人團結一致，對抗外人的侵略與霸凌。
義民廟董事長林光華表示，義民爺信仰不侷限在客庄，其中不僅有客家人的祖先，也有閩南族群、原住民族的祖先。他認為，義民廟是國內歷史最悠久的忠烈祠，傳承不惜犧牲寶貴性命壯烈抗暴、守護鄉土的義民精神，他相信義民爺會護佑大家心想事成。
而除了新竹縣的義民節活動，桃園市的重要客庄如八德、平鎮近期也陸續辦理義民祭活動，像是上周六（13）日由八德區公所在霄裡玉元宮前廣場辦理的「2022 八德HAKKA采風趣／義民節挑擔文化祭」，邀請在地客家團體、民眾一起戴花布斗笠、肩挑扁擔籮筐共同挑擔踩街，展現客家傳統文化，並至義民廟祭祀，表達對義民爺信仰的虔誠。
鄭文燦指出，霄裡地區是八德區傳統客家區，保留了完整農村風貌，市府積極在霄裡地區推動多項重要建設，包括興建「桃園北區客家會館」、規劃「茄苳霄裡陽光鐵馬道」、連結捷運機場線與桃園捷運綠線，大大提升市民的生活便利性。