艾成驟逝！《超偶》奪冠影片挖出驚呆 她只輸0.006爆哭
藝人艾成（17）日上午10時在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，消息震驚各界，眾人對艾成的印象，除了妻子是知名女星王瞳，就是從歌唱選秀節目《超級偶像》發跡的故事。而事實上，當年艾成參加《超級偶像》追夢過程並沒有想像中的容易，因同屆勁敵粉紅坦克符瓊音同樣來自馬來西亞追夢，比賽過程到最後才翻盤，過程相當艱辛，如今艾成驟逝，當然比賽逆轉勝的畫面又備受討論。
當年《超級偶像》第二屆比賽時，最受關注的莫過於來自馬來西亞追夢的艾成以及有粉紅坦克之稱的符瓊音，當時經過許多例行賽後，外界都看好符瓊音能拿下冠軍，不料，總決賽之時符瓊音不慎感冒影響表現，艾成在幾輪歌唱中一點一滴追分，直到最終評審黃國倫公佈成績時，艾成以極些微差距0.006分打敗符瓊音，逆轉成為冠軍。
當時符瓊音在節目上自責爆哭，透露「我真的不知道要說什麼，我真的有照顧好我自己，可是我就是被傳染了，這也是我最後一次機會，但我依舊無法突破第二名的宿命」而艾成則表示「我一直想闖演藝圈，但一直沒有機會，謝謝超級偶像給我這樣一個機會」滿滿的感動溢於言表，隨後與符瓊音擁抱互相鼓勵。
然而當年追夢成功的艾成，演藝之路依舊沒有打得火熱，如今卻傳出驟逝，不少人看完影片紛紛表示「有追當年這屆.....只覺得艾成能贏符瓊音真的是奇蹟，當年真的很多人以為符瓊音會奪冠，成功追夢後續卻大紅大紫真的很可惜，RIP」、「一路好走....我也是有追這屆，他逆轉贏符瓊音時很多人都嚇壞了」、「只差0.006分奪冠真的很強....可惜了這麼優秀的人才，希望他一路好走」。（編輯：張嘉哲）
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