力挺王瞳！林可唯嗆酸民「閉嘴」：失去摯愛還背莫名之罪

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不過，艾成離世消息爆發後，卻有不少網友到王瞳的臉書謾罵，目前兩人的臉書皆以關閉，對此林可唯在臉書發文聲援，「至今不敢打開新聞或看任何報導～我知道記者有報導的職責，也明白人類就是會有好奇心、多方猜測，但剛剛工作的路上，不小心聽到各種臆測跟討論，本來沈重的心更是瞬間崩潰」。
林可唯透露，前幾日在閨蜜的求婚禱告會中，艾成才開心地拉著她的手說「接下來換我了，過幾天就要跟她回馬來西亞舉辦婚禮了」沒想到隔沒幾天就聽到艾成離世的噩耗，還看到網友攻擊王瞳，「我不想去批評那些臆測的人，但聽的我真的非常非常的難過，你認識（他）她嗎？憑什麼評斷是誰的問題？」
林可唯直言，「哪段關係沒有吵架跟抱怨？但以我親眼觀察到的是，他們因為神跟信仰，感情是非常好的」，也因此希望網友能理性發言，「事實原因我們都還不清楚，但想想失去最摯愛的另一半已有多痛，如果還要被冠上莫名之罪，有多殘忍」，也勸世人關心身邊朋友，珍惜所有。（編輯：賴禹妡）
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