男友都不放過！女蛇頭為賺10萬佣金 送他到柬埔寨當豬仔
刑事局中部打擊犯罪中心破獲以41歲張女為首腦的人蛇集團，專門在臉書、IG刊登高薪的徵才廣告，拐騙超過50台人前往柬埔寨、泰國等國家，更從中賺取每人10萬元的佣金；15日警方拘提3名集團成員，還及時挽救5名準備出國的被害人，事後警方更查出張女有詐欺前科，還曾因朝夕相處與一名男被害人交往，不過為了10萬元佣金，她仍狠心將男友送到柬埔寨。
檢警追查發現，張女並非第一次違法，原先她只是在彰化一間通訊行工作，期間專門幫忙詐騙集團辦理王八機（預付卡手機），接觸到中國大陸的詐騙集團，並以大陸來台旅遊團的人頭辦理王八機，提供給詐騙集團使用，涉犯詐欺與偽造文書等罪，她一審被判處拘役30日。
今年開始張女投入人口販運工作，該蛇集團會在臉書、IG的工作社團社群，以月薪10萬元應徵「打字員」、「機房維護人員」等文字徵才訊息，拐騙國人前往柬埔寨工作，他們會接送被害人到旅館住宿，並且住在隔壁房陪同等待辦妥護照及簽證，隨後直接人載到桃園機場搭機出境，全程都有集團成員陪同監控。
期間張女與一名男被害人，因為朝夕相處產生感情，進而交往，不過見錢眼開的張女，連自己男友都不放過，還是將男友送到柬埔寨，投入當地詐騙集團機房工作；據了解，張女男友因害怕自己被轉賣到泰國摘器官，戰戰兢兢配合詐騙工作，至今仍滯留柬埔寨。（編輯：孫唯容）