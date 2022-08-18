展現捍衛領空決心 空軍五聯隊秀F-16V夜間緊急升空
為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍在裴洛西離台後舉行一連串軍演，共軍機艦也持續擾台，為使國人見證國軍勤訓精練成果與保家衛國決心，國防部邀請媒體前往空軍第五戰術混合聯隊，拍攝F-16V戰機潛力裝掛作業及夜間緊急起飛作業，見證空軍健兒強化戰備訓練工作，以及捍衛領空安全的能力與決心。
根據國防部旗下媒體軍聞社報導，此次操演安排F-16V戰機潛力裝掛作業及夜間緊急起飛作業等訓練課目，空軍第五修補大隊支援中隊武掛分隊官兵執行「AIM-9M響尾蛇飛彈」、「AIM-120先進中程空對空飛彈」及「AGM-84魚叉反艦飛彈」潛力裝掛，過程中，官兵透過掛彈車及徒手搬運方式，在時限內快速完成任務，展現平日默契及扎實訓練。
隨後，油料分隊人員駕駛油罐車前往機庫堡，為F-16V進行加油作業，為戰機再次升空做好準備。傍晚時刻，警戒室空、地勤官兵接受命令後，地勤人員仔細檢查各機組件狀況，戰機在6分鍾內完成緊急起飛，升空遂行任務。
除見證戰機緊急升空外，今（18）日將首度邀請媒體拍攝部署於東部的天弓三型防空飛彈。為強化東部防空火網，鷹式防空飛彈2018年進駐綠島，與本島的天弓系列，形成東半部空防火網，但因為美方停產，零件取得不易，軍方計畫2023年將鷹式飛彈全面汰除，未來由天弓三型飛彈擔負防禦東部領空的重責大任。