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展現捍衛領空決心　空軍五聯隊秀F-16V夜間緊急升空

▲空軍五聯隊F-16V戰機夜間緊急升空。（圖／軍聞社提供）
▲空軍五聯隊F-16V戰機夜間緊急升空。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-18 07:47:262022-08-18 07:48:27

為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍在裴洛西離台後舉行一連串軍演，共軍機艦也持續擾台，為使國人見證國軍勤訓精練成果與保家衛國決心，國防部邀請媒體前往空軍第五戰術混合聯隊，拍攝F-16V戰機潛力裝掛作業及夜間緊急起飛作業，見證空軍健兒強化戰備訓練工作，以及捍衛領空安全的能力與決心。

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根據國防部旗下媒體軍聞社報導，此次操演安排F-16V戰機潛力裝掛作業及夜間緊急起飛作業等訓練課目，空軍第五修補大隊支援中隊武掛分隊官兵執行「AIM-9M響尾蛇飛彈」、「AIM-120先進中程空對空飛彈」及「AGM-84魚叉反艦飛彈」潛力裝掛，過程中，官兵透過掛彈車及徒手搬運方式，在時限內快速完成任務，展現平日默契及扎實訓練。

隨後，油料分隊人員駕駛油罐車前往機庫堡，為F-16V進行加油作業，為戰機再次升空做好準備。傍晚時刻，警戒室空、地勤官兵接受命令後，地勤人員仔細檢查各機組件狀況，戰機在6分鍾內完成緊急起飛，升空遂行任務。

除見證戰機緊急升空外，今（18）日將首度邀請媒體拍攝部署於東部的天弓三型防空飛彈。為強化東部防空火網，鷹式防空飛彈2018年進駐綠島，與本島的天弓系列，形成東半部空防火網，但因為美方停產，零件取得不易，軍方計畫2023年將鷹式飛彈全面汰除，未來由天弓三型飛彈擔負防禦東部領空的重責大任。

▲空軍五聯隊F-16V戰機AGM-84實施魚叉反艦飛彈潛力裝掛。（圖／軍聞社提供）
▲空軍五聯隊F-16V戰機AGM-84實施魚叉反艦飛彈潛力裝掛。（圖／軍聞社提供）

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