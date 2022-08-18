中國多地高溫拉警報！缺水、用電負荷又大　恐再影響經濟

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熱浪導致長江出現「汛期反枯」的罕見現象，水位降至61年來最低，而近日成為高溫中心的川渝地區，也已有多條河流出現斷流，重慶嘉陵江乾涸見底、長江重慶巴南段水位大幅下降。
嚴重依賴水力發電的西南地區，在高溫持續荼毒下，不只農作物生長和牲畜飼養受損，工廠亦被迫停產，以確保有足夠電力供應家居用電。四川本週三宣布，將對家居、辦公室和商場等場所實行用電配額，在這之前，四川當局已經下令鋼鐵廠和化肥廠等工業用電大戶限制生產。
除了四川，浙江、江蘇、安徽和重慶市，也都出現電力供應不足的情況，不少企業接到限電通知，預計將會執行輪流錯峰生產用電，導致產量大幅下降，甚至被迫暫停生產。分析指出，這些都會傷及好不容易開始的疫後經濟恢復。
根據8月12日中國水利部長江水利委員會公佈數據，8月上旬，長江流域降水量較多年同期少6成多，為近10年同期最少。四川省副省長羅強9日在會議上坦言，四川省進入7月後，遭遇60年一遇的極端高溫天氣，用電負荷接連創歷史新高，供電面臨巨大壓力。
中國國家電網也表示，入夏以來，公司經營區出現持續時間最長、影響範圍最廣的極端高溫天氣，用電負荷大幅增長，國家電網董事長辛保安指出，當前高溫仍在持續，迎峰度夏工作正處於最吃勁、最關鍵的階段，要加強電網運行監控，發揮大電網資源配置作用，確保電力供應安全平穩有序。