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中國多地高溫拉警報！缺水、用電負荷又大　恐再影響經濟

▲中國多地自今年入夏以來頻遇熱浪，加劇缺水和缺電危機。（示意圖／取自unsplash）
▲中國多地自今年入夏以來頻遇熱浪，加劇缺水和缺電危機。（示意圖／取自unsplash）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-18 08:57:27

中國多地自今年入夏以來頻遇熱浪，持續發布高溫紅色預警，最高氣溫達40℃以上。長江流域高溫創逾60年最強，四川、重慶相繼啟動「有序用電」，經濟重鎮浙江、江蘇等地也面臨電荒，部分廠區已經「拉閘」（斷電）。

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綜合媒體報導，自夏季以來，中國全國共914個國家氣象站的日最高氣溫達到極端高溫事件標準，此次區域性高溫熱浪事件，持續時間將會繼續延長，強度也不排除會進一步增強。

熱浪導致長江出現「汛期反枯」的罕見現象，水位降至61年來最低，而近日成為高溫中心的川渝地區，也已有多條河流出現斷流，重慶嘉陵江乾涸見底、長江重慶巴南段水位大幅下降。

嚴重依賴水力發電的西南地區，在高溫持續荼毒下，不只農作物生長和牲畜飼養受損，工廠亦被迫停產，以確保有足夠電力供應家居用電。四川本週三宣布，將對家居、辦公室和商場等場所實行用電配額，在這之前，四川當局已經下令鋼鐵廠和化肥廠等工業用電大戶限制生產。

除了四川，浙江、江蘇、安徽和重慶市，也都出現電力供應不足的情況，不少企業接到限電通知，預計將會執行輪流錯峰生產用電，導致產量大幅下降，甚至被迫暫停生產。分析指出，這些都會傷及好不容易開始的疫後經濟恢復。

根據8月12日中國水利部長江水利委員會公佈數據，8月上旬，長江流域降水量較多年同期少6成多，為近10年同期最少。四川省副省長羅強9日在會議上坦言，四川省進入7月後，遭遇60年一遇的極端高溫天氣，用電負荷接連創歷史新高，供電面臨巨大壓力。

中國國家電網也表示，入夏以來，公司經營區出現持續時間最長、影響範圍最廣的極端高溫天氣，用電負荷大幅增長，國家電網董事長辛保安指出，當前高溫仍在持續，迎峰度夏工作正處於最吃勁、最關鍵的階段，要加強電網運行監控，發揮大電網資源配置作用，確保電力供應安全平穩有序。

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