「高捷失火」照瘋傳！警約談 他急認錯：只是想會心一笑
真的不是什麼事情都能拿來開玩笑！有位網友在臉書社團「爆廢公社」發文，驚呼高雄捷運是失火了嘛，「怎麼煙那麼大？」還附上一張捷運車廂內的照片，看起來確實是有些煙霧瀰漫的感覺。文章引發熱議，高捷回應查證後並無列車異常狀況，高雄捷運警察隊認為此舉疑似違反社維法，將約談發文網友釐清。眼見事情鬧大，網友趕緊道歉並表示「只是想會心一笑」。
網友昨（17）晚貼出「車廂冒煙」照，驚呼「高捷失火」，讓高捷深夜發出聲明澄清，除了強調車廂沒有異常，也沒有接獲乘客反映有冒煙狀況外，高捷更直指這類「惡意之惡作劇」，可能會造成民眾恐慌，呼籲網友謹言慎行。
高捷並向高雄捷運警察隊報案，警方認為此舉有違反社維法的嫌疑，將會約談當事人釐清。而原PO今早也趕緊更新文章，向高捷和大家道歉，解釋其實是下大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛的，聲稱「原本只是想會心一笑，沒想到搞出那麼大風波，造成大家困擾真的很抱歉」。
據了解，雖然原PO已經道歉，但警方仍將約談到案，以調查案情並釐清真正動機。網路上隨便發言後再說只是想要會心一笑，恐怕這下真的笑不出來，也算是學個教訓了。（編輯：倪浩軒）