女老闆爆床戰女婿！女兒「目睹畫面」冷回：我老公厲害吧
如果知道自己老公跟自己的媽媽有一腿是什麼心情？近日網紅四叉貓與立達徵信社合拍影片，立達徵信社負責人謝智博就分享案例，表示過去一名傳統產業的千金委任調查，結果卻發現老公和母親真的有不尋常的關係，但她卻異常冷靜，而是冷笑回應「我老公厲害吧！」實屬相當特別的案例。
立達徵信社負責人謝智博講述經過，透露該位千金的媽媽是女老闆，父母非常早就離異，然而公司是媽媽和媽媽男朋友所開，因緣際會下認識媽媽男朋友的兒子，在長輩的撮合下結婚，然而結婚該千金結婚之後，仍然和媽媽住在同一棟大樓裡，該大樓1樓是工廠，2樓是辦公室，3、4樓就是住家。
然而，該位千金卻常常看到媽媽從老公房間走出，原本以為只是進房拿個東西，但走進房間後卻發現老公竟然是全裸的，不僅如此，還發現媽媽經常摸老公的大腿跟手臂，甚至曖昧說出「你辛苦了，我再幫你燉湯補補身子」等語，讓千金下訂決心找徵信社查清真相。
結果受到立達徵信社就在家中裝針孔攝影機，果真拍到媽媽與老公纏綿的衝擊性畫面。謝智博表示，當下以為女客戶看到畫面後會崩潰或大哭，沒想到對方竟然笑了一下，說「你看！我老公很厲害吧」，極其反常的反應，讓謝智博認為「應該是已經絕望到極點，荒謬的幽默感就會取而代之」，最終該段婚姻和平分開，女客戶認為該段婚姻本來就是被湊合的，「覺得自己這輩子欠媽媽的債已經還清了」。（編輯：張嘉哲）