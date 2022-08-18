《原子》陳峻廷「準備好了」暴紅！獲品牌PRADA邀約合作
最強男團選秀節目《原子少年》暴紅，讓各個公司培育已久的新星，終於被看見了！尤其是以高顏值男模知名的凱渥經紀公司，「凱渥四少」包括地球林煥鈞、火星夏浦洋、陳峻廷及水星林毓家，幾乎是多點開花，在主持、綜藝、戲劇均有突出表現，7年前在伸展台上以一句「我準備好了」獲得矚目的陳峻廷，被國際時尚品牌PRADA相中，受邀拍攝春夏22SS的新品合作，成品令粉絲們相當驚豔，向外界宣告「我準備好了」絕非一句玩笑話！
凱渥四少甫結束《原子少年》台北3場演唱會，歷經多年磨練，在節目上的亮眼表現有目共睹，也獲得粉絲熱情支援。從8歲開始學舞的林煥鈞，雖然在土星遭遇滅團危機，最後順利在地球以人氣團出道，並以beacfun!人氣票選活動獲得80多萬高票，登上西門町戶外看板冠軍寶座。
火星的陳峻廷則是體育班出身，曾連三年拿過合球賽全國冠軍。高中決心往演藝發展，轉向戲劇科就讀，過去在劇組中表現備受稱讚。節目中，舞台魅力與私下的綜藝特質，深得粉絲喜愛，時常與少年們開直播互動。活潑外向的他，主持風格自然生動，代班主持《原子陪你看》廣受好評，紛紛敲碗希望在節目上多看到他，開闢出唱跳以外的一條路。
已經加盟種子音樂的水星林毓家，唱跳實力堅強，擅長Rap、beatbox，確定擁有出道團的資格，除了音樂之外，戲劇表現也讓人眼睛一亮，第一次參與影集《酷蓋爸爸》第二季就擔任要角，飾演謝佳見的ABC兒子，粉絲們皆開心表示，「我要為了看家家，去看《酷蓋爸爸》」。
火星的夏浦洋8歲開始習舞，擔任過周杰倫演唱會的舞者，在「凱渥夢幻之星」選拔大賽中脫穎而出，高挑帥氣外表之下，帶有憨萌的個性，形成高度反差萌，在眾多少年中被粉絲們看見，也是最快拿下「個人代言」的成員。後續宣布加入《全明星運動會4》，各項測試成績優異，被封為「怪物新人」，不負所望奪得狀元加入紅隊。去年與師兄莊凱勛演出的影視作品《額外旅程》，8月25起每週日晚間20：00在東森電視台播出。
演唱會結束，四位成員收到粉絲們爆量的禮物，多到一度無法載回家，讓他們又驚又喜，也感謝大家對他們的支持。另一個後台驚喜則是火星的粉絲「救火隊」展現強大的團結與用心，應援募資金額高達6位數，製作3面捷運燈箱，更連續3天贈送應援飲料、食物至後台，為每個星球特製專屬的蛋糕，令少年們感動不已。