剛揭發活摘器官慘案！仍有人想為錢「賣腎」 高大成傻眼
近期台人被誘騙到東南亞各國的案例層出不窮，甚至爆出緬甸KK園區比柬埔寨還恐怖，堪稱人口轉運「最終站」，活摘人體器官盛行。而法醫高大成也分享過去親身遇見的真實案例，當事人為了100萬訂金，全身器官慘被摘光光。高大成揭開此事是想要警世，不料有人竟劃錯重點，只看到「100萬」，私訊詢問如何「正當的賣腎」，讓高大成好傻眼。
高大成日前受訪時表示，早在20多年前人體器官販賣就已在地下世界流竄，分享自己早前遇到的一個真實案例，當事人因賭博輸一大筆錢，打算變賣器官，最終以200萬元新台幣答應賣掉一顆腎臟，收到100萬元訂金後出發前往大陸，結果一麻醉下去，「怎麼可能只摘你一個器官」，全身都被摘光光，一去不回。
高大成分享此事是為了提醒民眾不要上當，不要輕信非法詐騙集團的說詞，不料竟有網友完全沒搞懂重點，私訊高大成詢問說，「我想正常賣腎有什麼方法？正經的管道！」還解釋說是「家庭經濟因素」，並很有禮貌地先「謝謝高大師」。
高大成不禁傻眼，「關於器官買賣的新聞沸沸揚揚，我連日勸導別賣、別再被騙去拔光！居然還是有人想賣...」其實高大成之前就斷言，「這世界就是這樣，給錢就有人做，買賣不會中止，只要人類存在就一定有人做，端看合不合法而已」，果真即便近期國人被騙的案件頻傳，還是有人想嘗試。（編輯：倪浩軒）