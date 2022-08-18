王瞳遭酸「不救艾成」！Lulu半夜心疼發聲：需要多一點愛
藝人艾成昨（17）日上午10點，在蘆洲捷運共構宅墜樓身亡，王瞳前往殯儀館見最後一面時，一路由友人攙扶離開，憔悴模樣令人不捨。但憾事發生後，有不少酸民斥責她沒有及時關心艾成，經紀方也緊急關閉夫妻倆臉書，好友Lulu（黃路梓茵）則在半夜不捨發聲「希望大家可以高抬貴手，我覺得我們需要多一點愛，批評別人不會讓自己變得更高級」。
Lulu在18日午夜為王瞳發聲，表示今天的新聞令人感到沈重，但除了遺憾與悲傷，同時心裡也開始擔心著，本來一直想寫點什麼又怕打擾家屬，直到自己看到有太多不理智的網友，在各大新聞版面留言，甚至到家屬的版面上留下惡意中傷的評論，還有新聞剪輯一些可能會在無形中傷人的片段。
Lulu心疼表示，「希望大家可以高抬貴手，失去親人的痛是無比巨大的，這時候不需要過多的關心更不用說這些無謂的批判」。她也直言，生活在網路世代的我們，能不能理性運用手中的科技，就是判斷是否為文明人的依據吧！
即便知道自己發文後可能招來謾罵，她仍是呼籲「覺得我們需要多一點愛，批評別人不會讓自己變得更高級，你我都不是當事人，心地好一點，霸凌少一點 ，願逝者安息，也希望每個人都要好好的」。
據悉，艾成經紀公司總經理趙善意表示，驗屍過程很完整、順利，經過各單位的確認，艾成是意外（墜樓）過世，而他的父母收到通知後，將從馬來西亞趕來台灣，相關手續都在跟政府洽辦當中。（編輯：鍾怡婷）
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