中秋月餅買哪家？熱門排行公開 蛋黃酥1顆200元被搶爆
再過不到一個月就是中秋節，賞花賞月賞秋香少不了月餅相伴，台灣民眾習慣在中秋吃月餅，無論是蛋黃酥、水果酥或廣式月餅都大受歡迎。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》分析「月餅」相關話題的網路聲量，分析7大熱門品牌的網路聲量排行，陳耀訓蛋黃酥、香港美心、彰化不二坊毫不意外全上榜。
在眾多月餅品牌中，奪下網路聲量冠軍的正是有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，由於一年只賣兩次，就是中秋與農曆新年前，每年開賣都是秒殺搶到當機，近期更因使用演唱會售票系統開賣蛋黃酥，引起民眾熱烈討論：「超扯，瞬間秒殺，我還以為我在搶阿妹的票」、「搶個月餅比搶演唱會門票還緊張」。
吃過陳耀訓蛋黃酥的群眾分享：「難搶歸難搶，但是真的細緻好吃」、「餅皮咬下去有明顯的層次感，就像在吃千層酥一樣，不過更厲害的是，它不會掉屑」、「厲害的地方在於皮跟整體餡料的比例，甜而不膩」。
陳耀訓曾解釋紅土鹹蛋黃酥必須靠手工一顆一顆製作，無法透過全自動生產線上大量生產，因此需求遠超於產能的狀況下，才會造成每年一顆難求，並不是刻意營造飢餓行銷。原先平均單顆售價80元，網路上一顆蛋黃酥被轉賣炒作到200元起跳，也難怪有一說是中秋節能拿出陳耀訓的蛋黃酥，真是走路都有風。
排行第二的則是香港美心，其中「流心奶皇月餅」是每年中秋必吃經典品項，也是許多台灣民眾的心頭好，網友大推：「美心流心奶皇的滑潤，真的是奶皇月餅的第一」、「好市多的香港美心月餅必買，絕對吃了還想吃」，另有網友大推其他口味：「超愛白蓮蓉」、「雙黃白蓮蓉冰過後好吃，甜度跟油膩度會下降」。
彰化不二坊同樣佔有一席之地，網路聲量位居第3名，相關討論包括：「不虧是排隊美食，外皮酥脆，蛋黃鹹香，紅豆甜而不膩，整體搭配起來非常好吃」、「蛋黃酥還不錯好吃，皮酥內餡不會太甜，會一顆接著一顆的那種好吃，沒有油膩感」。除此之外，板橋的小潘蛋糕坊，以及星巴克、微熱山丘的月餅人氣也是居高不下。