《航海王：紅髮歌姬》獨家彩蛋先曝光！作者PO中文畫面
日本動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》在台上映倒數一天，作者尾田榮一郎特地手繪中文插圖，送給華語市場的粉絲，寫下：「一起進戲院參加紅髮歌姬的盛宴吧！」
《航海王劇場版：紅髮歌姬》在日本跟法國上映都取得好成績，日本10天票房目前創下70.6億日幣（約台幣15億），累積速度超越《你的名字》（上映10天38.7億）、《冰雪奇緣2》（上映10天43億）、《劇場版 咒術迴戰 0》（上映10天54.6億），成為日本影史上第二快，並且破《航海王》劇場版歷年來最賣座的作品《航海王電影：Z》的68.7億日幣票房，本週有望晉升百億俱樂部。
這次劇場版難得以「紅髮傑克」為故事中心，許多粉絲製作迷因梗圖並笑稱：「事實證明，紅髮是航海王電影的票房王」、「全世界都要給紅髮一個面子」，魯夫的聲優田中真弓受訪表示，疫情間無法像以往配音，因此非常想念大家，聽到新電影的標題主軸是「Red」，就直覺想到一定是跟紅髮傑克有關的故事，她興奮說：「我非常喜歡紅髮傑克這個角色，但我扮演魯夫23年了，從來不知道她有女兒！」
飾演美音的名塚佳織也笑稱拿到劇本時同感驚訝，並且直到官方解禁前，她好幾次都想跟朋友分享自己出演《航海王》的喜悅，但只能忍住。紅髮傑克的聲優池田秀一受訪亦笑道：「時隔20年後，第一次跟田中真弓一起配音，我們在動畫中總是擦肩而過，這次能一起配音，20年前的記憶彷彿回來了。」