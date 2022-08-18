失智估逾30萬人！國健署攜22縣市　首發有聲繪助友善社會

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吳昭軍今日與台灣失智症協會、天主教失智老人社會福利基金會、藝人鼓鼓（呂思緯）與失智者及家屬代表等，並串聯全國22縣市發表「希望行動+1」系列活動，廣推「支持、理解、同在」3大失智友善主軸，從發出「支持」的聲音開始，邀請全國民眾一起上網參加繪本創意朗讀活動，期待各界通力合作，以「支持、理解、同在」為主軸，落實「希望行動+1」的永續宗旨，共同支持失智者及其照顧者。
全國22縣市政府也分別以「失智友善，擁抱希望」的短影音加入「希望行動+1」的行列中，並透過落實各場域及社區生活圈的各項計畫，以具體行動陪伴失智者擁抱希望與愛，例如台北市推動一區一特色的12區失智友善社區服務，多元管道提升市民對失智症認識及友善態度；嘉義縣與郵政公司異業結盟首創「郵衷衛您」，郵差們藉由在投遞信件或包裹的過程中，協助找出獨居且失智的阿嬤，經由通報讓這位阿嬤獲得後續照護；雲林縣極具巧思，結合IoT感測之天倫D+卡，守護長者不迷途；嘉義市則推出結合失智協尋載具的平安符，身心都能兼顧。
新竹市與藥師公會合作推動非常生活化的失智友善藥局；新北市透過樂活健腦巴士，提供失智相關服務的資源，含認知訓練、篩檢、失智友善天使推廣等；屏東市小黃公車定時定點提供貼心接駁服務，協助長者便捷行動；台南市不僅有多家美髮業者響應成為失智友善組織，幫失智嬤維持美麗的頭髮造型，亦有市立圖書總館與醫院合作成立「失智友善館」，舉辦藝術繪畫工作坊與繪畫展，從生活的各個層面關懷照顧失智者，並促進其社會參與。
身兼音樂創作人、歌手與鼓手的全能型藝人鼓鼓，特別錄製人生的第一本失智友善的有聲繪本，除了獻給失智的母親，照顧母親的妹妹與自己，更要獻給全國失智者家庭，希望各界一起來關心失智者及其家庭的處境。鼓鼓的母親也確診失智2年多，鼓鼓表示，照顧者往往因為不認識疾病，累積很多負面情緒，而家人若是無法一起分擔，失智問題會更加棘手。因此，鼓鼓呼籲社會大眾給予失智者友善支持，也提醒大家要給予照顧者更多的支持與協助。
現年73歲的賴女士也在兩年前確診失智，丈夫許先生一直照顧著太太去參與各種團體活動，包括參加音樂會、唱卡拉OK課程等。許先生相信唯有「理解」，才能照顧失智者，並做到友善對待。慶幸的是，許先生與鼓鼓都獲得社區鄰居的友善支持與協助。鼓鼓也感謝鄰居們經常幫忙送回母親不知遺忘何處的皮包，或常常認錯自己的家，甚至按到別人家的門鈴，街坊鄰居不但不會生氣，都能友善對待並協助送返，讓家屬感受到對失智者的友善支持，何其重要。