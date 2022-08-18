▲ 為性能而生！全新 Porsche 911 GT3 RS 正式登場，台灣建議售價價 1,223 萬元起

我是廣告 請繼續往下閱讀
性能顯著提升乃來自其中央冷卻器概念，此一概念最初是用於 Le Mans 常勝軍 911 RSR 賽車，這項配備也導入剛發表的 911 GT3 R 身上。但全新保時捷 911 GT3 RS與其採三組冷卻器車型的不同之處，在於使用更大尺寸的中央冷卻器並將其斜放於車頭前端，與其它 911 車型設置於行李廂的概念不盡相同，這也使得車側空間可空出來裝置主動空氣力學套件。前翼與雙層式後尾翼為可連續調整部件，加上其它多個空力設計，能在時速 200 km/h 時提供 409 公斤之下壓力，這意味著全新 911 GT3 RS 可產生的下壓力為 991.2 世代車型的兩倍，是現行911 GT3 的三倍，在時速285 km/之下更是能提供高達 860 kg 下壓力表現。
可變尾翼功能（drag reduction system , DRS）首次裝載於量產保時捷車型上，為了達到低阻力並維持賽道直線路段的高速表現，可變尾翼功能（DRS）可在按下按鍵時允許尾翼在特定運作範圍內以水平狀態作動。空力煞車功能可在高速緊急煞車時啟動：此時前、尾翼會設置為最大角度以產生空力減速效果，同時能協助機械煞車提升制動能力。
全新保時捷 911 GT3 RS 外觀的最大特色在於搭載大量功能性空氣力學套件，這款 GT 跑車最突出的特點是擾流尾翼採倒勾式（Swan Neck）連桿造型，尺寸明顯比其他車款大上許多，這組尾翼是由一組固定翼搭配上方的液壓可調翼板所組成，尾翼最上緣比車頂還來的更高，此配備首次導入量產保時捷車款之上。此外 911 GT3 RS 的前端不再配置下擾流板，而是配置一組可將氣流做上下分導的前分流器；側翼可準確地將氣流向外導引，並流經前輪拱側的百葉鰭片作通風使用；前輪拱後方導流口造型擷取自經典的 Le Mans 冠軍賽車 911 GT1，可進一步降低輪拱的動態壓力；進氣口後方的側翼板可確保氣流直接導引至車側；來自中央散熱器的空氣通過前蓋上的大開口流出，而車頂鰭片可將此氣流向外引導，以確保後方獲得更低的進氣溫度。全新 911 GT3 RS 的後側面板開口是作為提升空氣力學表現，而並非僅導流，後輪拱則具備進氣口與側翼板以改善氣流，而後方擴散器造型是擷取自 911 GT3 並加以微調。
可從駕駛艙調整的賽車化懸吊系統
即便懸吊系統也具備優化空氣力學的功能，因為全新 911 GT3 RS 的輪拱會受到強大氣流影響，因此前軸的雙 A 臂連桿採水滴狀輪廓造型，這些具備空氣力學效率的連桿在最高速度下可產生 40 kg 的下壓力，過去此設計只運用在高端的賽車運動上。由於 911 GT3 RS 的輪距更寬（比 911 GT3 寬 29mm），前軸雙A臂連桿也略為加長。
為了確保高速制動時前、後軸仍能維持下壓力平衡，懸吊工程師盡可能地降低煞車時的俯仰現象，在全新911 GT3 RS的前軸下拖曳臂球接頭位置更低，同時後軸的多連桿進行重新調校並修改彈簧係數，而駕駛輔助系統及後軸轉向功能也進行更為動態的設定。
全新 911 GT3 RS 提供三種駕駛模式：Normal / Sport / Track，在 Track 模式下每項設定皆可獨立調整，其餘兩種模式則可針對前、後懸吊的回彈及阻尼進行多段的獨立調整，後差速器也可透過方向盤上的旋鈕進行調整，另外控制可變尾翼功能（DRS）的四組旋鈕與按鍵皆設置於方向盤上，這些快速且直覺的操作與訊息顯示概念同樣源自於賽車運動。這些旋鈕在調整的過程中以圖像化的方式顯示在駕駛儀表上，全新 911 GT3 RS 同樣具備與 911 GT3 類似的賽道顯示模式，只需按下按鍵便會減少不必要的訊息僅保留基本資訊，在螢幕左側的檔位顯示及右側的類比轉速表設計同樣延續 911 GT3 的賽車風格。
高轉速 4.0 升六缸水平對臥引擎
這具 4.0 升高轉速自然進氣引擎與 911 GT3 相比獲得進一步的提升，透過更換全新凸輪軸並對凸輪進行修改後使得馬力提升至525 PS（386 kW）。其內部的單油門蝶型閥與高剛性搖臂同樣源自於賽車運動，七速 PDK 雙離合自手排變速系統的總傳動齒比較 911 GT3 來的更密，車底的進氣口設計可確保變速箱在賽道上頻繁換檔依舊能承受如此高負載的狀態。經過全面性的升級使得全新911 GT3 RS 從靜止加速至時速 100 km/h 僅需 3.2 秒，並且在 7 檔的最高極速可達 296 km/h；另外前軸採用的是固定式六活塞鋁製單體煞車卡鉗，搭配直徑 408 mm 的煞車碟盤，相較於 911 GT3，卡鉗活塞直徑由 30mm 增加至 32 mm，碟盤厚度則從 34 mm 提升至 36 mm；而後軸則與 911 GT3 同樣配置直徑 380 mm 碟盤及四活塞固定式煞車卡鉗，另外可選配保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB），搭配前軸410 mm、後軸390 mm的碟盤。全新 911 GT3 RS 標配鍛造鋁合金輪圈附中央單一鎖定設計，並搭配前輪 275/35 R 20 及後輪 335/30 R21的高性能跑車輪胎 （Sport Tyres），以確保高水準的機械抓地力表現。
一脈相傳的輕量化結構
自傳奇車款 911 Carrera RS 2.7 以來，所有掛上 RS 銘牌的車型皆採用輕量化碳纖複合材質（CFRP）車體結構打造，大量使用 CFRP 所打造的車體結構，以及使用相同材質的零組件，如車門、前翼板、車頂、前蓋及賽車座椅，使全新 911 GT3 RS 的車重僅為 1,450 公斤（根據 DIN 標準所量測的車輛淨重）。
提供賽車運動套件與 Weissach 套件
全新 911 GT3 RS 的車艙內飾依然保有經典的 RS 風格，以黑色真皮、Race-Tex 搭配碳纖維編織飾板凸顯純粹的運動化氛圍；並可免費升級 Clubsport 賽車套件，包括鋼製防滾架、手持滅火器以及駕駛座六點式安全帶。需要額外增加費用的 Weissach 套件也增加更多項目，包含在車前蓋、車頂、後視鏡外蓋及部分尾翼皆以碳纖維紋路裝飾，並且在前/後軸的防傾桿、後連結桿及剪力板皆以 CFRP 打造，有助於提升整體的動態操駕反應。首次使用 CFRP 打造的防滾架相較於鋼製版本可減少約 6 公斤重量，Weissach 套件的另一個亮點是 PDK 換檔撥片導入承襲賽車的磁極技術，透過更為精準的按壓觸點與清脆的按壓聲響帶來更為動感的換檔體驗，另外 Weissach 套件還可選配鍛造鎂合金輪圈，能再減輕 8 公斤車重。
專屬 Porsche Design 計時腕錶
受到賽車理念所啟發——最高精確度至關重要。保時捷在瑞士索洛圖恩（Solothurn）的製錶廠開發 911 GT3 RS 計時腕錶，這款機械錶專為車主打造。以天然或黑色鈦金屬製成的玻璃噴砂錶殼搭配旋入式錶冠，在內部搭載 Porsche Design 為其打造的 calibre WERK 01.200 機械機芯，精準的高精確度已由 COSC 瑞士官方天文台錶檢測機構所認證，並具備飛返功能僅需一個動作便可啟動、停止和重置秒針。錶面上刻有“ Start/Stop“及“Next Lap“的雷射雕刻，凸顯這款腕表不只用於報時，還有表環上具備脈搏計刻度的創新設計，以及許多設計細節與材質，皆來自全新 911 GT3 RS。
【全新 Porsche 911 GT3 RS 建議售價】全新 Porsche 911 GT3 RS 建議售價 NTD 12,230,000 元起