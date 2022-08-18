7-11珍珠撞奶買1送1、拿鐵買2送2 全家美式「第2杯0元」
迎接周末到來，兩大超商相繼發動周末限定優惠，7-11即將推出全新一檔「超值午六日」，今（18）日起APP行動隨時取搶先開喝，指定咖啡買7送3，還有黑糖珍珠撞奶買1送1、精品拿鐵買2送2。全家明（19）日起一連三天的「康康5」也是很精彩，多樣人氣商品買一送一，周末加碼大杯極選美式第二杯0元。
OPEN POINT行動隨時取今（18）日起搶先開喝，限時7天推出「夏季清涼咖啡趣」，指定品項買7送3，包含大杯冰蜂蜜拿鐵10杯560元、大杯冰燕麥拿鐵10杯525元、特大杯美式咖啡10杯420元。另外還有CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶買1送1、CITY PRIMA精品拿鐵買2送2，每位會員限購2組，限定於8月31日前兌領。
全家最受歡迎的霜淇淋買一送一，明（19）日起一連三天回歸，限時三天使用全盈+PAY支付，霜淇淋不限口味買一送一，2支霜淇淋49元。而周末咖啡主角則是大杯極選美式（55元），五六日三天限定，買就送1張兌換券，可於下周（8/22至8/28）憑小白單到原店免費兌換第2杯。
「康康5」促銷力道猛烈，私品茶派出仙女珍珠紅茶（55元）買一送一，除此之外，百吉蘇打大雪糕、FMC天然水2.2L、原萃冷萃蜜香紅茶也都是買一送一；可爾必思莎瓦調酒推出2件75元，相當於7.7折。