特企／美心獨家首創全新瘋搶款！內餡可拉出幼滑蛋黃絲

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禮盒為8件裝，以細緻的彩色線條帶出拉絲效果，延續味覺及視覺驚喜！在中秋，讓拔絲蓮蓉月餅拉近你與摯愛的距離，零距離地享受團聚時刻。
美心的專業研發團隊歷經反覆測試，創造出獨一無二，在室溫保持拔絲效果的「拔絲蓮蓉月餅」。流心系列全新包裝 設計更富中秋色彩同樣也是美心首創的「流心奶黃」，以獨有「雙重烘焗」方法製作，鹹蛋黃預先烘焗，再融入奶黃餡焗製，濃滑奶黃夾著甘沙鹹蛋黃，蛋香椰香因此完美融和。
以美心獨家首創的「流心技術」，無需加熱，切開後色澤金黃的香滑奶黃，自然由心流出，香氣四溢，啖啖從心回味，開創月餅領導新一頁。
美心月餅 優質享譽國際
憑藉優良品質，美心月餅屢次獲得國際級榮譽，彰顯品牌成就。自2005年起，美心月餅屢獲世界食品「米芝蓮」- 比利時Monde Selection世界品質評鑑大會的品質獎項，今年「雙黃白蓮蓉月餅」和「拔絲蓮蓉月餅」都榮獲金奬(Gold Award) ，「雙黃蓮蓉月餅」榮獲特別金奬(Grand Gold Quality Award)。
美心月餅全部由香港美心集團於香港自設廠房製造及包裝，品質及信譽均有保證，連續二十四年香港銷量冠軍。品牌地位卓越，優質的信心保證。疫情過後 更要珍惜相聚時光 「用絲意道心意」，今年中秋，就用最有絲意的月餅來傳遞熱騰騰的心意吧！
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