憂鬱纏身怎辦？律師10句暖心：為自己撐傘的人一定會出現

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1.某人平常是開心果，會逗大家開心，不代表他就很快樂。
2.某人不開心，不是因為對現實不滿足，而是他對自己太嚴厲。
3.某人沒有想太多，請別要求他開心點。他不是不想，是不能。
4.不要否定他的經驗，更不要告訴他，這有什麼，我比你慘多了。
5.說別人身在福中不知福，是狗屁。只是投射說話的人內心的匱乏。
6.某人如果認真的跟你提到要離開，請告訴他，他不是一個人，也可以陪著他去看醫生。
7.某人如果情緒很低潮，不要跟他說加油，因為他為了抵抗惡魔，已經太努力。請跟他說，我會陪在你身邊。
8.如果情緒被某人耗盡了，雙方都休息一下，別勉強自己一定要說什麼或做什麼，因為那只會讓情況更糟糕。
9.某人如果離開你了，不要覺得是你的錯，或者沒有陪在他身邊，只是因為剛好那個坎，他沒有過。
10.別人可以不愛我們，但是一定有愛我們的人。所以，如果雨季一直不結束，我們就慢慢等雨停，那個為自己撐傘的人，可以是自己，可以是別人，但一定會出現。
呂秋遠最後提醒大家，「抱一下自己，你很勇敢了！」網友也紛紛在底下留言回覆說，「想當那位幫別人撐傘的人，陪伴很重要」、「不要輕易對人說加油！除了他自己沒有人知道已經多努力了」、「這一篇要存下來不時都要看一下」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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