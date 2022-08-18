盤點縣市減碳成績單！北北桃領先　屏東縣異軍突起

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舉例來說，高雄市的智慧停車柱也不只是停車柱，而成了智慧城市中的「共桿」：結合了充電服務，預計在明年擴充到60席，並採取差別費率。「還可以監測空氣品質、道路淹水水位、安全監控，加大的LED螢幕，更是市府公布重要或即時訊息的看板。」
而台南市交通局局長王銘德表示，這些在今年剛上線的第2期智慧停車柱建置案中，都已經逐項實現了！台南公有停車場充電樁更會從現有的117柱，預計到2025年，擴增到600柱的規模，解決電動車行駛的里程焦慮。
高雄市民喜歡自己開車或騎車出門，比率高達85%，燃油汽、機車排氣汙染量，占市內空汙量的25%。於是高雄市成為亞洲第1個推動「交通行動服務」（Mobility as a Service，MaaS）的城市，要促使城市居民轉向公共運具。2018年9月推出的初期，只有1成的市民願意搭乘公共運輸，深究原因在於公車時間不易掌握，車班密度低，市民對於新完工的捷運與輕軌很陌生，彼此間無法銜接，降低接駁不同運具通勤的意願。
今（2022）年調查結果依縣市政府的回函及評審顧問群的意見，選出較具特色的縣市政府在交通、建築與社區及農業三大面向推動淨零低碳的亮點案例，與平均總分的縣市排名略有不同，但也顯示智慧城市遍地開花的成果。
調查發現，由於地方政府多優先著力於交通改善，因此民眾普遍有感，而廠商也從中找到商機。隨著全球淨零碳排已成趨勢，未來城市治理該如何跟上腳步，仍將是重要課題，值得持續關注。