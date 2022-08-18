高壓氧輔助證實有助減緩失智

69 歲郭女士有腦中風和巴金森氏症的家族史，本身也有高血壓及高血脂病史。今年 3 月某日中午與友人聚餐時，突然一直鬼打牆重複問友人數十次「今天是幾號？我為什麼會在這邊？」，友人驚覺不對，趕緊將郭女士送醫。診斷後發現郭女士為暫時性失憶症合併大腦皮質萎縮、以及陳舊性腦缺氧病變。郭女士開始服用阿斯匹靈以及失智症藥物，控制血壓和高血脂，配合每日一次 1 小時半的高壓氧治療，經過 20 次的連續治療後，短暫失憶已好轉，活動力及工作也逐漸恢復正常。

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奇美醫學中心高壓氧科醫師牛柯琪教授說明，失智是一個漸進式的腦神經退化性疾病，對於判斷、記憶、思考、語言等，會隨著腦神經退化受到影響。台灣社區流行病學調查發現， 65 歲以上老年人失智盛行率是 1.7% 到 4.4% ，已成為高齡者常見的疾病，常見的腦神經退化性及血管性的失智症發生率更是逐年上升。

牛柯琪指出，大腦是人體中對氧需求最大的器官，隨著年齡的增長及功能退化，會導致供氧能力不足，如果頻繁出現缺氧情況，神經、呼吸、血液循環、免疫系統等就會受到影響，尤其是有高血壓、高血脂、高血糖、腦中風或是巴金森氏症家族史的病人，更是腦病變的高危險群。最近國外的雙盲臨床研究報告指出，給予高齡者高壓氧治療可調控眾多基因的顯性，不同腦區的血流明顯的增加，進而改善了他們的認知功能、反應、和學習能力等，老年人的生活品質得以優化。高壓氧的輔助治療已普遍的應用於腦神經系統的疾病，如：腦中風、腦外傷、暈眩、眼中風、耳中風、自律神經失調等。