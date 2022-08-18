高壓氧輔助證實有助減緩失智

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫學中心高壓氧科醫師牛柯琪教授說明，失智是一個漸進式的腦神經退化性疾病，對於判斷、記憶、思考、語言等，會隨著腦神經退化受到影響。台灣社區流行病學調查發現，65歲以上老年人失智盛行率是1.7%到4.4%，已成為高齡者常見的疾病，常見的腦神經退化性及血管性的失智症發生率更是逐年上升。
牛柯琪指出，大腦是人體中對氧需求最大的器官，隨著年齡的增長及功能退化，會導致供氧能力不足，如果頻繁出現缺氧情況，神經、呼吸、血液循環、免疫系統等就會受到影響，尤其是有高血壓、高血脂、高血糖、腦中風或是巴金森氏症家族史的病人，更是腦病變的高危險群。最近國外的雙盲臨床研究報告指出，給予高齡者高壓氧治療可調控眾多基因的顯性，不同腦區的血流明顯的增加，進而改善了他們的認知功能、反應、和學習能力等，老年人的生活品質得以優化。高壓氧的輔助治療已普遍的應用於腦神經系統的疾病，如：腦中風、腦外傷、暈眩、眼中風、耳中風、自律神經失調等。
牛柯琪表示，無論是退化性或是血管性之失智症，經過多年的基礎科學的研究後，發現高壓氧對於各類腦損傷、腦缺氧治療和神經細胞的修復再生逐漸明瞭，臨床上的開發也不斷掌握高壓氧應用於不同神經系統疾病的方法，成為一個很好的輔助治療。預防甚於治療，高齡朋友在生活保健上應養成良好生活習慣、不酗酒、不熬夜，維持運動及多與人群互動等，若發現失智徵兆宜儘速求診，讓醫師評估病情後並擬定治療策略。