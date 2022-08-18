特企／歐德集團挽袖捐血逗陣來　一臂之力熱血傳愛！

2022年4月起台灣新冠肺炎疫情再次進入高峰，全台每日確診人數不斷攀升，民眾為了防疫不敢出門，連帶也影響捐血意願，使得全台血庫告急。歐德集團得知後，除了號召同仁參與挽袖捐血活動外，也提供多樣精美紀念品吸引過路民眾一同響應，讓更多人投入捐血行列。今年適逢歐德集團三十周年，特推行「歐德三十 公益30」系列活動，希望藉由各項回饋社會的公益行動，讓台灣更美好。
這次捐血活動，由歐德集團執行長陳國偉、總經理江衍欣、區經理李采玟及謝瑋均，率領團隊兵分四路，前往台北228公園的公園號捐血車、桃園大溪捐血車、林口捐血車及高雄左營捐血中心等地，無論是晴朗炎熱天氣，或是午後傾盆大雨，設計師們紛紛袖出一臂之力挽袖捐血。歐德集團執行長陳國偉表示：「定期捐血可以讓自己的身體變得更健康，尤其疫情持續延燒，捐血還可以幫助更多人，讓自己感到幸福與快樂」。
根據醫療財團法人台灣血液基金會的統計，這兩年受到新冠肺炎的影響，無論是各地的捐血車或是醫療院所的血液庫存量，仍處於持續缺乏狀態。歐德集團善盡企業社會責任，在董事長陳國都帶領下，發起「歐德三十 公益30」活動，在全台各地完成30件公益善舉，有同仁表示來到歐德獻出了人生的第一次捐血，很開心參與公司舉辦的公益活動，把自己的熱血傳遞下去，幫助更多需要幫助的人，呼籲全台的民眾都能一起來捐血，共同支持醫療量能，不管您是什麼血型，缺您不行。
歐德集團董事長陳國都表示：「幫助他人，不只是付出，更是一種獲得，『歐德三十 公益30』一系列活動，為第一線的社福單位機構提供援助，是很有意義的活動，為社會帶來更多正能量」。
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