必勝客「一公尺披薩」回歸！達美樂「12吋大披薩199元」
許久沒有開發怪奇口味的必勝客，近期陸續推出「正常披薩」讓眾人頗不適應，不過眼尖網友在街頭發現「一公尺巨飽盒加長禮車」，必勝客也證實，今年初首度在台開賣的「一公尺披薩」回歸，今（18）日起限時5天開放預購，買就抽加長禮車搭乘體驗。達美樂則在全台23家門市推出限定優惠，9月4日前點原價560元的「超值四喜口味」大披薩，外帶限時特價199元。
必勝客今年初首度開賣「一公尺披薩」，披薩外盒實際長度達105公分，巨大份量吸引眾人目光，由於不能立起來搬運、也很難騎機車去外帶，該怎麼搬回家吃當時還引起網友討論，不過採取限量販售，沒多久就被搶光，讓不少民眾飲恨。Dcard有網友在街頭發現「一公尺派對巨飽盒」的加長禮車，一旁還有員工搬著一公尺披薩，詭異畫面讓網友笑稱：「我彷彿聽到了嗩吶的聲音」。
討論串留言中有店員暗示即將再度開賣，讓不少員工哭哭：「那時候有夠難做氣死」、「做這有夠麻煩，尤其是那個麵和薯星星」，該名員工也拜託點一公尺披薩的顧客可以多點耐心等候。在員工「劇透」不久，必勝客今（18）日正式對外公開，「一公尺派對巨飽盒」確實重新回歸，並於今日起限時5天開放預購，同樣只提供外帶。
這次重新回歸的「一公尺派對巨飽盒」，同樣包含3個方形大披薩、2份紙包筆管麵或紙包飯、5種熱烤副食，餐點全長達一公尺，價格也一樣是1998元，共限量1.5萬份，根據上回的銷售經驗，預計數日內就可能被預購訂光。
而達美樂近期悄悄展開超殺優惠，在全台23家門市開賣指定口味「外帶大披薩199元」，並未在粉專、LINE官帳宣傳，僅低調透過部份門市釋出好康訊息。開啟APP看不到相關優惠，須透過特定連結才能進入隱藏的「限店優惠專區」。其中頭份中華自強店至8月21日前共18種口味大披薩，外帶一律199元；而全台共23家門市在9月4日前，點原價560元的「超值四喜口味」大披薩，外帶限時特價199元。