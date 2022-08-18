建案標榜不二價喊假的？僅4%真的做到 3成2可打9折以上
買房子動輒數百萬、上千萬元起跳，很多建商都強調自己「不二價」，但事實真的是如此嗎？真的沒有喊價空間？《住展雜誌》抽樣統計全台灣共50個標榜「不二價銷售」的新建案，比對其平均開價與實價登錄成交均價，結果顯示僅有2個建案做到「真正不二價」，比例僅4%，絕多數建案都仍留有議價空間，而且這50個不二價建案平均議價約為7.07％。《住展雜誌》研發長何世昌表示，自實價登錄實施之後，不少建案紛紛打出「不二價」的銷售策略，盼不二價能夠縮短買、賣雙方議價時間並加速成交，甚至有人預期完全不二價時代即將來臨，但事實證明「這一切只是傳說」，反而不議價的消費者可能變成「盤子」。
所謂「不二價」的定義，是指「不接受消費者討價還價，開價等於成交價」；倘若成交價與開價有絲毫落差，就不能稱為不二價。但《住展雜誌》統計全台50個標榜不二價的建案發現，開價與成交價完全一致的「真不二價」建案僅有2個，占整體比例僅4％；議價率低於5％以內的建案則有17個，占比約34％；議價率介於5.01％～10％的建案有12個，占比為24％；議價率介於10.01％～15％的建案數也是12個，占比為24％；議價率高於15.01％以上的有4個，占比為8％。換言之，大部份不二價建案都可以殺價。
不過也是有些異類個案，調查發現有3個建案的成交價比開價還高，這3個建案分別位於內湖、新莊、湖口；上述建案全案完銷的成交均價，高於完銷時的平均開價。分析主因與銷售速度太快，只調漲成交底價而未調整開價有關。
平均開價與平均成交價落差最大的建案位於北市大同區，落差高達約13.9萬元／坪。而在50個不二價建案中，議價空間最高的前3名依序位於新竹縣新埔、高雄市鳳山、宜蘭縣壯圍，議價率分別為21.85％、18.57％、15.90％；上述3個不二價建案的議價率，甚至比一般建案更大。顯示消費者遇到業者宣稱不二價銷售時，仍需謹慎應對。
不二價建案為何還有議價空間？何世昌認為，一來是國人購屋殺價習慣仍難扭轉，即使業者盼不二價銷售，最終仍需向市場妥協；其次，部份建案原始開價偏離市場行情，消費者並不買帳；第三，不排除少部份業者明知難達到不二價銷售目標，卻對外誇誇其談；最後，則與銷售手法有關，部份業者多有「早鳥優惠」，而折扣後的「早鳥價」使得不二價無法成立。