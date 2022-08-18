王瞳遭網罵不救艾成！「黑粉」廣告小妹開嗆酸民：沒素質

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廣告小妹說，艾成曾公開一段他病情惡化時期的影片，狀況是真的很糟糕。在那數年間，王瞳悉心照顧不離不棄，「長期照顧重度精障者真是件不容易的事情，很多親爹媽都做不到。要說王瞳不救艾成，我不能理解各位是怎麼得出這結論的？艾成在疫情後欠了些債務，你們覺得是誰在養家？她不去工作天天待在家守著老公，是要喝西北風嗎」？
廣告小妹接著說，一個知名女演員房子租在蘆洲，不是因為她喜歡蘆洲，是她缺錢，「他們去年剛從內湖搬過去。她外出工作，還讓兩位友人去陪伴艾成。該做的她都有做到。劈腿是劈腿，照顧是照顧；罵老公是真的，沒有放棄他也是真的。一碼歸一碼。這種沒素質亂罵，真是丟我們黑粉的臉」。
貼文一出，網友紛紛留言，「罵這些的人也很無聊，真正承受的是在其身邊的人，這些人哪有甚麼資格評論= =」、「同感，不關心幹嘛找教友去，雖然我不喜歡她，但我覺得她真沒做錯什麼」、「說真的夫妻之間的關係冷暖自知，怎樣她都失去了家人」、「不要說近身照顧了，我連跟負面情緒太多的人相處半天，都覺得心理扭曲了。王瞳真的很了不起」、「我覺得真的中肯，昨天我也是覺得這些人是有事嗎？她還是很努力做到她能做的了，劈腿的事情要分開來說，她還是不離不棄的陪在他身邊了，哪裡沒有救他」。（編輯：郭佩蓉）
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