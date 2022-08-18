台南祭出獎金 聯合旅行業者共同攔阻海外求職詐騙

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黃偉哲記者會宣布，將啟動校園安全機制，透過學校以及班級，勸導年輕朋友不要聽信海外求職詐騙相關訊息。此外更領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者、網路機票業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供2萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。
黃偉哲表示，台南市政府串連警方、教育系統、觀光旅行業，一同打擊海外求職詐騙案，雖然偵查作為很重要，但是預防做為更重要，過去台南在打擊詐騙時，在銀行以及郵局端第一線櫃員，都培養了警覺性，成功攔截了許多案件，經驗值得參考。
黃偉哲說明，由於這些被招募者多數都會透過旅行業者購買機票，只要旅行業者針對可疑的機票購買進行通報，例如「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，讓警方能在出發前成功攔截，每成功攔截一位受害者，就提供2萬塊獎金，如果是攔截團體，獎金也可依照攔截人數累加，希望能夠鼓勵業者加入，加強國內攔截防範作為。
此外，台南市政府警察局也同時依據近期國人出境柬埔寨名單（南市計有372人），派員逐一查訪、關懷慰問，若遇有家人反映失聯或有其他可疑跡象，立即幫助家屬聯繫釐清實際情況，若確定為求職詐騙案件，將會透過官方及民間等多個聯繫管道，極力搶救。
台南市政府警察局表示，台南市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑似遭人口販運案件，從今年7月10日至8月17日，共計受理33件、33人，迄今已有3人救援返台，警方已成立專案小組偵辦中。