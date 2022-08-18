台南祭出獎金 聯合旅行業者共同攔阻海外求職詐騙

台南市長黃偉哲今 (18) 日前往南市府警察局第一分局，主持「啟動全方位維安、反詐騙」記者會，記者會中播出遭詐被害人講述自身經歷的影片，被害人被騙至柬埔寨、接連被轉賣至不同公司，遭搜查手機、被毆、行為遭監控，最後脫逃至泰國邊境的經驗。「詐騙集團騙我媽說是要去澎湖工作，說要辦簽證，因為我沒出過國，不知道去澎湖不用辦簽，說一星期左右回台灣。」「手機被查完之後被打，頭被打到受傷流血………然後就被賣到其他公司去，賣了 2 萬 1 千美金。（賣過去要做什麼 ? ）也是做一樣的東西，就是詐騙。」

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黃偉哲記者會宣布，將啟動校園安全機制，透過學校以及班級，勸導年輕朋友不要聽信海外求職詐騙相關訊息。此外更領先全台，祭出獎金鼓勵旅行業者、網路機票業者加入第一線攔截工作，針對可疑的東南亞機票購買行為通報，每成功攔截一位被招募者，提供 2 萬元的獎金，全力攔阻海外求職詐騙事件上演。

黃偉哲表示，台南市政府串連警方、教育系統、觀光旅行業，一同打擊海外求職詐騙案，雖然偵查作為很重要，但是預防做為更重要，過去台南在打擊詐騙時，在銀行以及郵局端第一線櫃員，都培養了警覺性，成功攔截了許多案件，經驗值得參考。

黃偉哲說明，由於這些被招募者多數都會透過旅行業者購買機票，只要旅行業者針對可疑的機票購買進行通報，例如「只買單程票」、「代辦介於 16 歲到 30 歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，讓警方能在出發前成功攔截，每成功攔截一位受害者，就提供 2 萬塊獎金，如果是攔截團體，獎金也可依照攔截人數累加，希望能夠鼓勵業者加入，加強國內攔截防範作為。

此外，台南市政府警察局也同時依據近期國人出境柬埔寨名單（南市計有 372 人），派員逐一查訪、關懷慰問，若遇有家人反映失聯或有其他可疑跡象，立即幫助家屬聯繫釐清實際情況，若確定為求職詐騙案件，將會透過官方及民間等多個聯繫管道，極力搶救。