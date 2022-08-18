快訊／本土確診增23088例！死亡+34例、境外+337例

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指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為21例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月31日至8月15日，死亡日期介於5月31日至8月15日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增337例境外移入個案中，為182例男性，155例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(20例)，菲律賓(9例)，加拿大(8例)，美國(6例)，新加坡、紐西蘭及泰國(各5例)、英國(4例)，柬埔寨、日本、西班牙、丹麥、德國及中國(各2例)，土耳其、巴西、香港、韓國、厄瓜多、奧地利及義大利(各1例)移入。另256例感染國家調查中。入境日期介於今年7月18日至8月17日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,587,263例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,603,389例排除)，其中4,975,970例確診，分別為24,320例境外移入，4,951,596例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,540例COVID-19死亡病例，其中9,524例本土，個案居住縣市分布為新北市2,049例、臺北市1,081例、臺中市952例、高雄市882例、臺南市739例、桃園市721例、彰化縣554例、屏東縣400例、雲林縣292例、南投縣284例、苗栗縣220例、嘉義縣217例、基隆市213例、宜蘭縣192例、嘉義市158例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣138例、新竹市90例、澎湖縣24例、金門縣18例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。