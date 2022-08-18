選戰倒數破百 林佳龍：衝破百萬選票勢當侯友宜的照妖鏡
離年底九合一選舉進入倒數一百天，民進黨新北市長參選人林佳龍今（18）日在選區12位督導及負責原民區的立委陳瑩現身力挺下，表示信心來自大家很團結、有政績，而民調已經大幅拉近，每天都近一點，有信心衝破百萬選票，強調民主是棒球賽，不是躲避球賽，要侯友宜「直球對決」，自己就是侯未來的試金石或是照妖鏡，想要挑戰2024總統大選，要先過這關。
林佳龍表示，侯友宜不願意簽下不落跑聲明，他的閃避只是暴露他自己心虛、有鬼，既然侯友宜答應辯論，今天起會請執行總幹事、新北市議員何博文組團去與侯團隊洽談如何辯論，希望不要虛應一招，不論是辯論場次、時間、地點、方式自己會盡量配合，看要幾場也都可以配合、隨時上場，強調民主是一場棒球賽，不是躲避球賽，要求侯友宜與自己直球對決，並說躲得了新北市，也躲不了2024總統大選，就先過新北市長這關吧，表示自己就在路上，侯友宜也閃不掉，要求兩人公平競爭。
林佳龍強調，自己有信心來自大家很團結、有政績，就好比是聖經故事中打敗巨人歌利亞的大衛，現任新北市長侯友宜不是無法擊敗的對手，要發揮年輕參與學運時什麼都不怕的精神，最後一百天民調已經大幅拉近，有信心「每天都近一點、衝破百萬票」。