耍廢互動展「有問題的！展！？覽？」獨家首場在高雄

有趣又無厘頭，讓人廢到笑的展覽「有問題的！展！？覽？？？」即日起在MLD台鋁登場。透過有趣的問答與觀眾互動，像是：你覺得蜈蚣會有腳臭嗎？走在路上巧遇主管與猴子會跟誰打招呼？簡單的廢問題卻能讓人會心一笑。展覽由創意品牌「好廢的問卷」與MLD台鋁共同舉辦，將帶給大家不同的觀展體驗。
「好廢的問卷」為無厘頭動畫股份有限公司所創作的 IP，核心概念為「廢感」擅長運用互動以及提問的方式，呈現出有趣又貼近日常的互動模式，此次獨家首場展覽在高雄MLD台鋁登場，佈展也別出心裁，生活中的小問題與物品，都可以變成意想不到耳目一新的亮點，例如：吃薯條會不會沾番茄醬？蓋棉被會不會露出腳指頭？展覽現場設置了轉盤區、問卷區、投票區等，以問答的方式呈現，還有不容錯過的超廢超酷打卡牆，透過不同的提問裝置，讓民眾參與各式投票，快來為自己發聲！
好廢系列周邊商品也同步販售，現場將推出多樣限定商品，每樣商品皆有不同款式，包含好廢的手提袋、明信片、鉛筆、平安符、面紙、橡皮擦、金屬徽章、貼紙、收納包等實用商品。即日起至9月25日MLD台鋁「有問題的！展！？覽？？？」現場購買50元餐飲抵用券即可入場，8月底前每日前10名再送黑浮咖啡美式兌換券。