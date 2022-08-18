死亡＋34！40多歲女有癌症轉移病史 打3劑疫苗染疫2週亡
中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增23,425例COVID-19確定病例，分別為23,088例本土個案及337例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。最年輕的死亡個案是一位40多歲的女性，患有癌症病史，有接種3劑疫苗，但染疫兩週後病情惡化，癌症併發肺炎過世。
指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為21例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的死亡個案中，最年輕的病例是一位40多歲的女性，患有癌症病史，7月31號出現發燒、嘔吐等症狀，就醫後被驗出確診，住院接受治療，不過病情惡化，不幸在8月13號過世，死因是癌症併發肺炎。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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