颱風遲到不是不到！中秋節過後恐「1個接1個」：當心秋颱

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以氣候平均值來說，1到8月平均生成颱風數量應有13到14個，而史上最少的一年是1998年只有4個，今年8個與1954年、1975年、1977年、2010年並列第二少紀錄，而1到8月最多颱風的年份是1971年共有23個。
中央氣象局解釋，主要是從熱帶印度洋到太平洋，呈現「冷-熱-冷」的分佈，加上太平洋反聖嬰現象與負印度洋偶極現象加乘作用，導致別說是颱風不來，連生成數量都明顯偏少，也造成夏季台灣少雨的主要原因。賈新興表示，過往容易生成颱風、從南海一直延伸到菲律賓東方海面上的季風槽，今年由於太平洋高壓偏強，加上反聖嬰現象發生位置接近中太平洋，導致東風明顯偏強、西伸，因而使得季風槽發展受限，影響了颱風生成的環境。另一方面，東風偏強也使得垂直風切變大，不只不利於颱風發展，即便生成後增強的幅度也相對有限。
賈新興說，從目前模式預估大氣環境來看，適合颱風生成的環境預估得等到9月15、16日之後才會慢慢發展出來，等於要過了中秋節（9/10）之後才可能有颱風一個接一個陸續生成。過往經驗顯示，反聖嬰現象年颱風生成的位置會比較偏向菲律賓東方海面，相對來說距離台灣比較近，有可能快速逼近台灣陸地，但發展強度受到陸地影響相對有限。但必須注意的是，時序慢慢進入秋季後東北季風南下，屆時如果颱風從巴士海峽一帶通過，很可能產生「共伴效應」為北台灣帶來劇烈雨勢，這種「秋颱」威脅相當大，所以即便現在颱風少，也不能輕忽秋颱帶來的威脅。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮強調，現階段颱風少不代表後面颱風不會來，如果9月、10月各來1個侵台颱風，一下就達到氣候統計平均值，所以民眾千萬不可以掉以輕心。至於後續颱風強度，得視當時的海溫及大氣條件而定，目前很難預估。
另一方面，由於今年午後雷陣雨下得並不少，目前主要水庫蓄水量都相當多，寶山第二、永和山等小水庫甚至接近滿位，以水資源來說目前還沒有缺水的危機。