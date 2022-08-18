COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

颱風遲到不是不到！中秋節過後恐「1個接1個」：當心秋颱

▲2010年10月22日梅姬颱風（圖）侵台，雖然颱風中心沒有登陸，但與東北季風產生共伴效應，為北台灣帶來劇烈降雨，造成宜蘭大淹水，38人死亡。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲2010年10月22日梅姬颱風（圖）侵台，雖然颱風中心沒有登陸，但與東北季風產生共伴效應，為北台灣帶來劇烈降雨，造成宜蘭大淹水，38人死亡。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-18 14:52:37

今年迄今在西北太平洋上只有8個颱風生成，而且所有颱風都「自動跳過」台灣轉彎遠離，當然也沒有發布過任何海上或陸上颱風警報，到今（18）日為止已經創下自1958年有統計以來，史上第二晚發布颱風警報的年份，由於目前數值模式預估顯示，未來10天內幾乎沒有熱帶擾動發展成颱風的機率，相當有可能打破2010年8月30日南修颱風最晚發布颱風警報紀錄。氣象專家賈新興提醒，目前看來大氣條件要等到9月15日之後，才會慢慢發展成為適合颱風生成環境，等於得等到中秋節之後才有機會一個接一個發展出來。不過賈新興也提醒，時序慢慢入秋，後續發展出來的颱風，有機會形成與東北季風產生共伴效應的「秋颱」，對台灣威脅還是很大，民眾不可輕忽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象局統計，從1958年有紀錄以來，最晚發布颱風警報年份為2010年的8月30日，當年的南修颱風從台灣東方海面生成後，氣象在8月30日發布海上颱風警報，8月31日緊接著發布陸上颱風警報，後來南修颱風受到萊羅克颱風影響往西南西移動，進入台灣海峽後減弱為熱帶性低氣壓，並沒有產生重大災情。不過颱風晚到不代表颱風就不會來，2010年包括南修颱風在內，氣象局最終發布了5次颱風警報，其中有3個颱風侵台，包括9月的中颱凡納比直接「穿心登陸」；後續中颱梅姬更是與東北季風產生共伴效應，北台灣降下豪雨造成宜蘭大淹水、土石流，共計38人死亡，農損超過1.3億元。總計全年共有14個颱風生成。

▲氣象局統計1958年以來，今年已是史上第二晚發警報的年份。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局統計1958年以來，今年已是史上第二晚發警報的年份。（圖／中央氣象局提供）
以氣候平均值來說，1到8月平均生成颱風數量應有13到14個，而史上最少的一年是1998年只有4個，今年8個與1954年、1975年、1977年、2010年並列第二少紀錄，而1到8月最多颱風的年份是1971年共有23個。

中央氣象局解釋，主要是從熱帶印度洋到太平洋，呈現「冷-熱-冷」的分佈，加上太平洋反聖嬰現象與負印度洋偶極現象加乘作用，導致別說是颱風不來，連生成數量都明顯偏少，也造成夏季台灣少雨的主要原因。賈新興表示，過往容易生成颱風、從南海一直延伸到菲律賓東方海面上的季風槽，今年由於太平洋高壓偏強，加上反聖嬰現象發生位置接近中太平洋，導致東風明顯偏強、西伸，因而使得季風槽發展受限，影響了颱風生成的環境。另一方面，東風偏強也使得垂直風切變大，不只不利於颱風發展，即便生成後增強的幅度也相對有限。

賈新興說，從目前模式預估大氣環境來看，適合颱風生成的環境預估得等到9月15、16日之後才會慢慢發展出來，等於要過了中秋節（9/10）之後才可能有颱風一個接一個陸續生成。過往經驗顯示，反聖嬰現象年颱風生成的位置會比較偏向菲律賓東方海面，相對來說距離台灣比較近，有可能快速逼近台灣陸地，但發展強度受到陸地影響相對有限。但必須注意的是，時序慢慢進入秋季後東北季風南下，屆時如果颱風從巴士海峽一帶通過，很可能產生「共伴效應」為北台灣帶來劇烈雨勢，這種「秋颱」威脅相當大，所以即便現在颱風少，也不能輕忽秋颱帶來的威脅。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮強調，現階段颱風少不代表後面颱風不會來，如果9月、10月各來1個侵台颱風，一下就達到氣候統計平均值，所以民眾千萬不可以掉以輕心。至於後續颱風強度，得視當時的海溫及大氣條件而定，目前很難預估。

另一方面，由於今年午後雷陣雨下得並不少，目前主要水庫蓄水量都相當多，寶山第二、永和山等小水庫甚至接近滿位，以水資源來說目前還沒有缺水的危機。

▲今年西太平洋颱風明顯偏少，主要與反聖嬰現象及負印度洋偶極現象有關。（圖／中央氣象局提供）
▲今年西太平洋颱風明顯偏少，主要與反聖嬰現象及負印度洋偶極現象有關。（圖／中央氣象局提供）

今全台炸雷雨！這天起轉為乾熱　下週熱帶擾動有機會成颱

颱風為何大遲到？破史上第2晚發警報紀錄　氣象局揭3原因

週五前中南部午後都有大雷雨！週末高壓增強北部上看36度

幼兒教室安全？靖娟揭露近8成消防有問題　意外發生難逃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀