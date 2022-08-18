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高球／激戰!14位選手差距三桿內　黃頎暫居領先

▲第二回合補賽宋孟璋擊出66桿兩天成績以(-8)暫並列第二(大會提供)
▲第二回合補賽宋孟璋擊出66桿兩天成績以(-8)暫並列第二(大會提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-18 15:02:35

總獎金新臺幣315萬元的老爺逐夢公開賽今在老爺關西高爾夫球場進行第二回合補賽，昨天未打完18洞的65位選手均完成兩回合賽程，昨天打完的黃頎仍以兩回合總桿低於標準桿9桿的135桿，暫獨居領先。

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今天才完成第二回合的宋孟璋與何祐誠分別打出低於標準桿六桿的66桿與69桿，兩人同為兩回合總桿低於標準桿八桿的136桿，加入昨天就打完交卡67桿的楊斐皓，三人同以一桿之差，暫並列第二。

今天繼續完成第二回合的鄭存宸也打出66桿佳績，謝東宏交卡70桿，兩人同為兩回合總桿低於標準桿七桿的137桿，加入陳威勝與劉嚴鴻的行列，四人以兩桿之差暫並居第五位。

明天最後一回合決賽預料是一場激戰，共有14位選手的桿數差距在三桿內，鹿死誰手，很難預料。

昨天第二回合由於下午大雷雨無法繼續比賽，共有65位選手未打完，延到今早上7:30起開球補賽，完成第二回合；大會也決定縮短為三回合54洞，將於明天進行第三回合最後一回合決賽。

今天兩回合結束，大會取總桿低於標準桿一桿的143桿共62位選手，包括五位業餘選手晉級明天最後一回合決賽。明天上午選手仍分別自第一洞及第十洞同時出發，第一組於上午6點開球，最後一組於上午7:40開球。

今天打出66桿的宋孟璋鐵桿與推桿都準，抓七鳥一柏忌，他自第10洞出發，前九洞三鳥一柏忌，以第12洞的三桿洞，開球上果嶺，距洞不到2呎最精采；第一至九洞再射下四隻小鳥，以第六洞下坡7呎小鳥推桿最佳；第五洞開球歪到右邊，三桿才打上果嶺，結果6呎一推救帕也是佳作。他今天的鐵桿佳，推桿27推。只落後一桿明天有機會搶冠，他說，明天繼續保持好手感，打自己的球，照自己的節奏打就好。

而同桿的何祐誠對明天只落後一桿有機會搶冠也表示，盡量去享受比賽的樂趣，打自己的球。他第二回合是六鳥三柏忌，他說今天的鐵桿仍佳，都能成功打上果嶺，但是推桿手感不太好，起伏比較大，29推比昨天多了三推；「昨天下大雨，果嶺速度較慢，今天好天氣，果嶺速度較快，自己拿捏不準。」

謝東宏四鳥二柏忌，包括三個五桿長洞抓鳥，兩個柏忌都是三推，他說今天開球不大好，還好大會採「較佳球位」規則，可以置球再打，靠切桿與推桿止血，十八洞28推。「天候因素，果嶺速度不容易拿捏！」

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