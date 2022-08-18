跨世代／修憲案965萬張同意票門檻高！沈有忠坦言不樂觀
《NOWnews今日新聞》今（18）日舉辦跨世代論壇，其中第二場座談會「民代組成方式對青年是否友善？」，邀請到多位跨黨派、跨越年齡層的政黨人士與東海大學政治系專任教授沈有忠出席，與青年學子進行對談討論青年參政的困難與實踐方式，其中面對年底「18歲公民權」修憲案公民複決的965萬張同意票高門檻，沈有忠也直言表示對結果並不樂觀。
今年年底「18歲公民權」修憲案公民複決將與九合一選舉同時舉行，面對965萬張同意票高門檻，各黨派政治人物皆有出面喊聲拉票，表達支持18歲公民權的訴求；不過沈有忠教授以2018年的同婚議題為例，表示18歲公民權的議題想要順利通過有極高難度，原因不僅因為台灣政治史上從來沒有通過如此高的門檻外，修憲案還與九合一選舉合併，在媒體版面上會被邊緣化。
沈有忠提到，民主政治是一步步挺進的，不論國民黨或民進黨都為了年輕朋友努力著，至於本次論壇主題提問「民代組成方式對青年是否友善？」他舉出2020年第十屆立委當中40歲以下只有8位、不分區只有3位的數字為例，指出對於青年來說其實民代組成方式是相對悲觀的。
對談中提到「不分區議員制度」，沈有忠認為制度或許提供最低程度保障，但不必然通往大家想要的結果，「所有制度都有負面影響」，若採行不分區議員制度容易忽略無黨籍的部分，相對來說複數選區保留多元性，若全數由政黨提名，青年參政的機會反而可能減少，「關鍵還是在政黨願不願意提名年輕人」。
最後沈有忠呼應蔣萬安席間提到的「參與不只是參選」，青年參政不一定得侷限在地方議員或甚至中央民代，許多對參與公共政治議題有熱誠的青年或相關科系畢業生，或許也可以從民意代表的幕僚身邊開始做起，「失敗的話上頭有人能扛，成功的話則是一場歷練」。