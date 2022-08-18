跨世代／18歲公民權沒過也不怕？邱師儀喊「修法能解決」

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至於今年11月26日九合一選舉與「18歲公民權」修憲案公民複決將同時舉行，面對965萬張同意票的超高門檻，邱師儀表示期盼看到修憲案通過，同時也向各黨派呼籲必須「順水推舟」實際推動公民權複決，強調不該為了選舉期間操作議題或拉抬聲量而「打假球」，也得真誠面對黨內的反動聲浪。
邱師儀提到，針對18歲公民權修憲案的高門檻，自己期待看到通過的結果，但若是年底的公民複決真的無法通過，其實目前也有解決方案。例如立法院內其實有意見指出可以「避開修憲」改為修法，至於立院修正法律條文是否會在法律層級上與憲法相牴觸，邱師儀舉美國憲法為例，指出美國憲法「很剛硬」，但實際層面來看法律條文是可以有足夠的解釋空間的。
提起美國18歲公民權的修憲背景，邱師儀指出當時美國處於1970年的越戰期間，許多年輕人因為抽籤後被迫服兵役參戰，青年要求18歲公民權的聲音在反越戰學生運動下成為顯學，最後前後耗時僅100天就通過美國憲法修正案；邱師儀認為，當時美國的年輕人就是透過發出訴求改變美國憲法制度，台灣也該讓年輕人在政治系統發聲，才能讓政要與高官知道青年訴求。
此外，邱師儀從學界角度指出，如今台灣少子化、高齡化嚴重，全台私立大學這個學年幾乎都少了一個班的人數，世代對立卻有愈來愈明顯的徵兆。他認為，青年參政年齡限制放寬背後是有著多重意義的，尤其是青年參政選舉「不一定想著要當選」，而是能夠藉此以更簡單、便宜的方式推動青年在乎的議題，若被選舉權順利通過，那麼不論是動物生命權、性別歧視或是其他各式青年在意的議題就更有機會被推動執行與落實。
最後他也以政治系教授的身分表示，自己看到現在許多青年已經習慣拋棄舊的價值觀，國際移動經驗也多，邱師儀鼓勵青年們只要有機會，不論是在高中或是大學，都該進行公共政治參與，「因為唯有你自己關注、參與政治，才不會讓你討厭的人來管理你」。