TTE旅展優惠懶人包！虎航全航線2299元、國旅1日遊299元

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🟡台灣虎航、越竹航空參展
📍展場限定全航線單程機票2299元起。（台灣虎航）
📍峴港5日套裝行程2萬8900元起，第二人減1萬。（越竹航空）
🟡韓國8月免簽證開放
📍首爾自由行入住萬豪酒店，展場價1萬2888元起。（可樂旅遊）
📍首爾5日展場價2萬3900元起，第二人減5000元。（易飛網）
🟡日本、越南行拚低價
📍越南峴港4日自由行，展場價1萬5999元起。（易飛網）
📍沖繩輕鬆遊4日，展場價2萬7900元起，第二人減1萬。（易飛網）
🟡「預約免錢」卡位防漲價
📍沙巴跳島5日自由行1萬9800元起。（馬來西亞觀光局）
📍首爾FUN4日自由行2萬1900元，第二人減2000元。（喜鴻）
📍新加坡酷航4日自由行2萬6900元，第二人減3000元。（喜鴻）
📍北海道5日3萬9900元起含稅。（展笙）
📍MSC華彩號西地中海三國遊12天9夜郵輪自由行7萬3800元起。（新假期）
🟡東京酷航／大阪樂桃航空自由行
📍沖繩台灣虎航4日自由行1萬4900元起，第二人減2000元。（易飛網）
📍東京酷航／樂桃5日自由行1萬5500元起。（駿樺）
📍大阪樂桃航空5日自由行 1萬5500元起。（駿樺）
🟡國旅最低1日遊299元
📍桃園海螺體驗園區一日遊299元起。（可樂旅遊）
📍宜蘭划竹筏秧桶船一日遊499元起。（可樂旅遊）
📍苗栗通宵一日遊699元起。（可樂旅遊）
📍北海奇蹟一日遊／水鏡芝蘭一日遊999元。（逸歡旅遊）
📍台北馬祖南北之星船票1178元。（易飛網）
📍台南府城二日遊1588元起。（可樂旅遊）
📍台北喜來登+宜蘭行程二日2388元起。（可樂旅遊）
📍華信假期金澎花東機加酒2799元，第2人折666元。（易飛網）
📍全台25間飯店通用住宿券2999元。（星全安）
🟡住宿券最低1折起
📍小鹿文娛集團13館聯合雙人住宿券980元。（小鹿文娛）
📍大倉久和米其林住宿紅四房菁英客房3199元。（大倉久和）
📍君悅酒店標準客房平日一泊一食3999元。（君悅酒店）
📍艾玹爾飯店平日雙人客房一泊一食1699元。（艾玹爾飯店）
📍福容大飯店聯合住宿通用券3999元。（Ticket GO）
📍萊可曼一泊二食住宿優惠券5200元。（浮雲客棧）
📍宜蘭悅川兩大一小一泊二食住宿5588元。（宜蘭悅川酒店）
📍全台各地民宿買一送一。（佑祐休閒）
📍力麗威斯汀度假酒店2人知味西餐廳自助晚餐吃到飽1720元。（TicketGO）
📍（台北）紅豆食府精緻官燕雙人饗宴1320元。（TicketGO）
📍台北福華大飯店中式10人桌菜券9999元。（台北福華大飯店）
📍大倉久和歐風館平日晚餐日四人券4320元。 （大倉久和）
📍凱菲屋餐券2900元。（台北君悅酒店）
📍圓山飯店松鶴廳自助午/晚餐999元。（星全安）
📍寒舍艾麗義式餐廳自助下午餐899元。（星全安）
📍添好運雙人套餐餐券1萬1880元。（添好運）
📍這一鍋四人套餐券2680元，買50張6.9折。（這一鍋）
🟡住宿+行程買1送1
📍寒舍艾麗酒店宜蘭悠活輕旅二日遊2999元，買一送一。（逸歡）
📍圓山大飯店桃園森呼吸二日遊2999元，買一送一。（逸歡）
📍萬豪酒店戀戀桃花源二日遊2999元，買一送一。（逸歡）
🟡2022台北國際觀光博覽會
時間：2022/8/19~08/22．10:00~18:00
地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）