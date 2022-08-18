滯泰2台男疑為人蛇共犯！1女暫列關係人 預計今搭機返台
外交部駐泰代表處本月（14日）接獲泰國政府通報，有12名台灣民眾由柬埔寨入境曼谷機場，疑似為人口販運案件，專案小組緊急派員前往追查，成功勸導9人自願回台，但桃園地檢署偵辦後，發現其中有1名何姓男子是人蛇集團成員，因此當庭逮捕並聲請獲准；後續刑事局深入調查，懷疑滯留在泰國的楊姓男子（23歲）與鄧姓男子（28歲）也是犯罪集團共犯，另名女性則還在進行人口販運鑑別，3人將於今天（18日）搭機返國。
據了解，我國駐泰代表處14日獲報後，隨即派員到機場查證，移民局查驗身分發現，有3人遭通報為人口販運被害人，因此立刻將一干人等攔下，其中9人經勸導自願返台，但另外3人則說要返回柬埔寨，引起代表處人員懷疑，故先將3人留置泰國海關。
事後桃園地檢署陸續訊問返台9人，其中8人初步認定為受害者，唯獨一名何姓男子疑為犯罪集團成員，涉嫌犯下意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪條例、人口販運防制法等，被檢察官認為罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，當庭逮捕並聲押獲准。
由於12人中有3人堅持不願返台，引起刑事局國際刑警懷疑，經調查發現楊男、鄧男也有參與犯罪的可能，另名女子則還在鑑別中，經桃園地檢署核發拘票，3人將於下午13時許搭乘華航班機離開泰國，預計在今天晚間18時抵達桃園機場。（編輯：陳苾暐）