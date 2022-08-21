余苑綺癌逝！大腸直腸癌難察覺 大便有「3症狀」快就醫
立委余天與李亞萍夫婦二女兒余苑綺（改名余泳澐），從2014年發現罹患直腸癌第三期後，抗癌8年挺過至少70次化療，但最終還是不敵病魔在今（21）日離世，享年39歲。根據衛福部統計，大腸直腸癌已經連續14年高居國內癌症發生人數第一位，發生率分別佔男性第一位與女性第二位，最新2019年統計共有17302人罹患，換算下來每天有47人大腸直腸癌確診。台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師提醒，大腸直腸癌大多從息肉開始，癌化的時間很長，但因為症狀並不明顯，很多人有很嚴重症狀才就醫檢查，發現時都已經是晚期，提醒民眾最簡單的自我檢查方法就是觀察自己的大便習慣，如果「大便頻率突然改變」、「解便變得困難」，或是「擦拭有出血」3大症狀，務必要儘早做糞便潛血檢查或大腸鏡檢查。
余苑綺抗癌路其實走得相當艱辛，2014年確診直腸癌後，熬過12次化療慢慢恢復，2017年生下大女兒，2019年二兒子出生後不久，就因為發現腸癌復發轉移到肝臟與肺臟，被迫開刀治療，後續還長期接受化療及放療，病況時好時壞，甚至連身體都出現抗藥性，今年初病情又惡化，李亞萍轉述醫生的說法已是「末期中的末期」，不只癌症指數攀升，大腸還照到十幾個小光點，肺臟也只剩一片，「開刀到不能再開了」，讓家人相當心疼不捨。在今年6月她在臉書貼出影片自曝身體狀況，坦言「狀況嚴重，吃睡不好也吃不好」，還因為臉頰凹陷被弟弟余祥銓叫「骷髏人」，縱使如此，但余苑綺為了家人從未放棄，始終以正能量對抗癌症病魔，勇氣與毅力驚人！
賴基銘表示，由於國人飲食西化，攝取太多高熱量、油炸、紅肉，少吃高纖維蔬果，加上少運動引發肥胖，導致大腸直腸癌發生率不斷攀升，在實務上經常看到30到40歲的年輕患者，已經有大腸息肉或大腸癌出現。由於大腸直腸癌大部分都由息肉慢慢演變而來，初期幾乎沒有症狀，因此如果有家族病史的民眾，建議應該提早到30多歲就要定期進行糞便潛血檢查，一旦發現有潛血陽性，就應該立即安排大腸鏡近一步確認，有息肉就要快點處理。
腫瘤發生在直腸位置被稱為「直腸癌」，賴基銘說，直腸癌最大的特徵就「裡急後重感」，也就是有便意的時候來的很快，但實際上去上廁所又拉不出來，或是感覺解便不乾淨，這都可能因為息肉或癌症腫瘤塞著腸道所致，在治療上會視個案狀況採取手術切除，並且進行完整的化療，才能徹底清除癌細胞，否則有可能日後又因轉移而讓病況惡化。
賴基銘強調，大腸直腸癌病人有20%與遺傳、基因有關，其餘80%則與生活習慣、肥胖、少運動、低纖維多脂肪飲食大有關聯。最簡單的預防方法就是「吃得越粗糙越好」，高纖維的蔬果要多攝取，減少精緻飲、高熱量飲食，另外最重要就是要保持運動習慣，減少肥胖，再輔以定期追蹤檢查，就能避免大腸癌上身。