有鯨魚現身旗津上空！旗津風箏節「大魚世界」週末登場
旗津上空將有「鯨魚」現身！30隻鯨魚風箏、超長35米章魚風箏8月20、21日將在旗津海水浴場上空華麗亮相。高市府觀光局昨（17）日下午搶先邀請專業選手進行風箏試飛，現場16米的大鯨魚群及35米巨型章魚風箏升空翱翔，滿滿海洋生物在空中十分療癒，也讓現場遊客驚呼連連。
觀光局局長周玲妏表示，「2022旗津風箏節」是高雄首度舉辦的大型風箏展演活動，以大魚世界為主題，將有超過上百隻新奇、有趣、可愛的動物造型風箏在旗津天空爭奇鬥豔，包含30隻鯨魚風箏一同飛翔，35米巨型章魚風箏領軍螃蟹、水母、烏賊等海底動物共同亮相，兩大群組風箏首度空中大會師，讓旗津天空頓時化身海洋世界。除了精采風箏表演外，還有彩繪風箏DIY、樂團演唱、泡泡秀、沙雕展及大型氣墊樂園。8月20日週六晚上更加碼夜光風箏展演，搭配螢光裝飾的章魚、魟魚、水母、小丑魚等各式造型的軟體風箏，讓旗津越夜越美麗。
亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，夜光風箏是近年風箏活動的新亮點，在傳統風箏線上加裝了LED燈和IC程式，讓風箏顏色及圖案在夜空中可以不停變化，而五彩繽紛的夜光風箏放飛將成為旗津夜空一道亮麗的風景線。21日本周日下午也將邀請職籃高雄全家海神隊球員余純安、吳怡斌及勤明慶蒞臨參與風箏彩繪DIY，現場也會有籃球造型風箏驚喜現身，歡迎大小朋友一同來目睹職籃球星風采。
觀光局進一步説明，想要觀賞精彩的風箏展演，旗津海水浴場周邊都是最佳觀賞點，旗津風車公園、旗后砲台也都能觀賞風箏翺翔空中的壯麗景象，無法到現場的民眾也可以至高雄旅遊網點選旗津海水浴場4K即時影像，隨時透過網路影像直播欣賞不同造型的風箏。