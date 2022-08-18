3藍委自柬埔寨返國！救回1位19歲台人 航警欲帶走爆爭執
近期台人被誘騙到柬埔寨與東南亞各國的案例層出不窮，受害者在當地被控制行動，慘遭毆打、凌虐，甚至被活摘器官，引發國人關注。對此，3位國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷，日前飛往柬埔寨展開救援行動，今（18）日順利帶回一位19歲受害台男，不過航警在機場要求將男子帶走，一度爆發爭執。
回顧這次救援行動，鄭正鈐表示，非常感謝當地多位友人費盡心力協助，透露許多check point比他想的還要嚴謹，歷盡千辛萬苦，昨晚來回開了7個多小時的車程，凌晨1點多抵達被害人所在園區，見到受害者後，隨即接他返回金邊，於凌晨4點抵達飯店，立即搭乘今天中午的班機返台，終能順利救出受害者。
這位陳姓受害者透露，他們一下飛機，就被對方要求把手機還原成原廠模式，還要他們把「定位」功能關閉，被發現「定位」偷偷打開，手機就會立刻被沒收。若不聽話還會被毆打、電擊、關到小黑屋，有些還會被栽贓販毒。
雖然順利救出一位國人，但鄭正鈐也呼籲，恐仍有成千上百等待救援的國人回不了家。警察在機場舉牌勸導效果有限，政府應積極建立各種民間與官方合作的救援管道，盡速營救國人。
而3藍委帶人返台時也意外發生插曲，一下飛機就看到航警在登機門守候欲將受害人帶走偵訊，但受害人不願意，立委們不滿表示，該名受害人並沒有犯罪，質疑航警「是在抓通緝犯啊？」引爆雙方言語爭執。（編輯：倪浩軒）