陳時中端都更政策牛肉 黃珊珊：只畫大餅提數字很容易
民進黨台北市長參選人陳時中今（18）日上午召開記者會，宣布自己對於台北市的都更相關政見，目標4年核定2成、8年核定5成。對此同樣有意參選台北市長的副市長黃珊珊則表示「都更是人，不是房子而已」，並強調都更最難的其實不是法規，也不是政府，最難的是民眾，「不是畫一個餅就會生出來。」
黃珊珊表示，以她過去20多年台北市議員的經驗為例，都更最難的不是法規，也不是政府，而是人。關鍵在於「民眾要整合」這件事情是非常花時間與力氣的，「你畫個大餅在那邊，數字在那邊，民眾不來申請，申請了沒辦法核定。」黃珊珊說，重點在於民眾的利益關係，容積獎勵才是最重要的事情。
「為什麼都更速度會慢？就是因為有人可能覺得自己的房子不需要都更，或者認為他獲得的權利不夠。」黃珊珊說，都更從來不是畫個大餅可以解決的事情，每間房子都是民眾一輩子的資產，重點在於如何讓民眾安心，並且說服他們可以加入，「這件事情比只是跟他說，你有什麼法規我可以幫你核定更重要。」
至於針對陳時中今日在記者會後接受訪問時，再度表示「3+11」並非破口一事，黃珊珊也回擊，反問陳時中「所以病毒是會從天上掉下來的嗎？病毒是從天上掉到雙北來的嗎？」黃珊珊說，是不是破口，她認為全國人民應該更清楚。