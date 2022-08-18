《破案天才伽利略：沉默的遊行》9月上映！夢幻組合回歸
日本電影《破案天才伽利略：沉默的遊行》由福山雅治、柴崎幸、北村一輝共演，故事描述一名失蹤多年的少女，出現卻成了遺體，頭號嫌疑犯不僅曾捲入相似案件，而且都以狡猾手段被釋放，但該嫌犯卻無預警遭到殺害，案情瞬間陷入膠著，讓「破案天才」湯川學陷入難題。
福山雅治、柴崎幸、北村一輝睽違9年再度合體，前導預告曝光後，福山雅治飾演的「湯川教授」不僅以招牌魔性笑聲貫穿頭尾，短短30秒影片也重現他經典台詞「真的很有意思！」、「完全沒有頭緒！」隨即引來粉絲感動直呼：「沒想到此生還能見到這組合！」、「兩人都沒變，男女神一起凍齡！」
《破案天才伽利略：沉默的遊行》改編自日本推理教父東野圭吾的「偵探伽利略」系列第九部同名小說，甫上市三個月便熱賣45萬冊，其複雜巧妙的布局及對社會人性的憐憫，讓日本書迷讀完讚道：「令人難以置信，遠遠超越《嫌疑犯X的獻身》！」
該系列不僅拍成兩季日劇均創下年度收視佳績，兩度拍成的電影版《嫌疑犯X的獻身》、《真夏方程式》更成功締造了82億日圓（約台幣18億元）的票房；這次相隔9年再度推出的全新電影版《破案天才伽利略：沉默的遊行》，再度視覺化的消息令伽利略書迷興奮不已，第一季女主角柴崎幸的回歸更是讓人振奮。《破案天才伽利略：沉默的遊行》9月23日在台上映。