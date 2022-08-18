「類熱浪」週日又來！大台北、花蓮恐現37度以上極端高溫
中國華中、華南一帶出現60年一遇的高溫現象，導致缺水缺電危機，這波熱空氣即將席捲而來，下週日（8/21）起恐怕又有一波「類熱浪」再次影響台灣！源自中國的「熱帶大陸氣團」，預計將在這個週末再次東移出海，配合高壓勢力增強影響，中央氣象局今（18）日提前示警，下週日到週二（8/21~8/23）全台各地晴朗炎熱，尤其北部及東半部地區高溫相當明顯，大台北地區及花蓮縱谷局部地區有機會出現攝氏37度以上高溫機率，其他地區高溫也有攝氏34到35度，提醒民眾週末安排戶外活動，務必要留意高溫影響狀況。
今年7月下旬中國華中一帶的熱帶大陸氣團東移，當時正好太平洋高壓籠罩，加上西南風下沉增溫，三大因素形成「類熱浪」天氣型態，花蓮縱谷連續多天出現攝氏40度以上高溫，花蓮玉里在7月22日更飆到攝氏41度，刷新今年自動測站最高溫紀錄，人工測站中，台北站也測得攝氏38.3度高溫。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，有別於花蓮縱谷因為地形因素形成的高溫現象，這個週末昔當乾熱的熱帶大陸氣團出海後，配合高層的高壓籠罩，北部可能陷入相當炎熱的環境下，台北有機會再次挑戰前高紀錄。
氣象局預報員黃恩鴻指出，今日各地水氣偏多、午後熱對流發展旺盛，氣象局目前針對雲林以南地區發布豪雨特報，其中高雄市有局部大雨或豪雨，其他地區可能有大雨發生機率。明後兩天（8/19~8/20）水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，不過清晨西半部地區受到海陸風影響有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，但降雨情況會比過去兩天趨緩許多。另外受到偏東南風影響，台東及恆春半島不定時有些局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。
黃恩鴻說，下週日到週二各地大多為多雲到晴，午後僅中南部地區及山區偶有局部短暫雷陣雨，雨勢會更趨緩一些，民眾要注意防範高溫。另一方面，下週日在菲律賓東方海面上可能有一個低氣壓生成，未來是否會進一步發展成颱風還有待觀察，不過下週三（8/24）之後受到這個低氣壓影響，東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。